Jordan Carrillo listo para exámenes médicos y hacer oficial su llegada a Chivas

Tras un semestre en donde repuntó con Pumas, Jordan Carrillo se despidió de la escuadra universitarios y se alista para convertirse en refuerzo de Chivas de cara al Apertura 2026 de Liga MX, donde el rebaño de Gabriel Milito intentará levantar su título 13 y romper el empate en trofeos que mantienen con Toluca.

El nombre de Jordan Carrillo sonó a lo largo del verano como posible sorpresa de Javier Aguirre para la lista final de México y adueñarse de un lugar en el Mundial 2026, sin embargo, terminó fuera de la convocatoria Tricolor y su cambio de equipo se concretó.

Pumas no logró retener a una de sus grandes figuras durante el Clausura 2026 y tuvo que dejar escapar a Jordan Carrillo, quien llegó a Guadalajara para reportar con Chivas, realizar los exámenes médicos correspondientes y estampar su firma con el Rebaño de cara a un nuevo semestre dentro de la Liga MX:

¿Cuándo debutaría Jordan Carrillo con Chivas?

Una vez que cumpla con los exámenes médicos correspondientes, Jordan Carrillo firmará su vínculo con la escuadra Rojiblanca de Gabriel Milito, conjunto al que se unirá inmediatamente con el objetivo de disputar un sitio en el XI titular.

Será el viernes 3 de julio cuando Jordan Carrillo pueda ver sus primeros minutos enfundado en la playera del 12 veces campeón del futbol mexicano, compromiso de carácter amistoso en el que Chivas comenzará a retomar el ritmo competitivo frente a Correcaminos en la cancha del Estadio Olímpico Marte R. Gómez.

Por su parte, el debut oficial por parte de Jordan Carrillo se estaría presentando hasta el sábado 18 de julio, cuando reciban a Toluca en la cancha del Estadio Akron (nombrado Guadalajara durante el Mundial 2026), duelo correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX.

BFG