Alerta de desabasto: Aficionados de Escocia se beben la cerveza de Boston

El regreso de la Selección de Escocia a la Copa del Mundo tras 28 años de ausencia desató una celebración que han complicado a las tabernas de Boston y es que, tras el triunfo 1-0 sobre Haití, los fanáticos que viajaron desde Europa consumieron importantes cantidades de alcohol.

El impacto económico superó las proyecciones más optimistas de los locatarios. Los encargados del establecimiento Sam Adams Boston Taproom confirmaron que se quedaron sin existencias de su tradicional Boston Lager durante el fin de semana, registrando ventas cuatro veces mayores que las de un periodo festivo de alta demanda como el 4 de julio. La administración del lugar tuvo que ordenar un cargamento de emergencia el sábado por la mañana para poder continuar operando.

La situación se replicó en todo el distrito comercial. En The White Bull Tavern, los empleados reportaron un desabasto generalizado tras terminarse su producto principal, la cerveza Tennent's, dejando únicamente opciones ligeras disponibles, esto según lo reportado por NBC.

Por su parte, la gerencia operativa de Hennessy's Bar detalló que las ventas del fin de semana triplicaron los ingresos habituales del Día de San Patricio

Los distribuidores buscan acelerar las entregas previo al segundo partido

Los establecimientos comerciales de Massachusetts disponen de un margen estrecho para normalizar el suministro en las bodegas, dado que el representativo de Escocia volverá a la actividad este viernes para enfrentarse a la delegación de Marruecos en las acciones del Grupo G dentro del Boston Stadium de Foxborough.