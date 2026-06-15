VIDEO: Estadio Alfonso Lastras desolado pese a transmitir partidos del Mundial 2026

Durante los primeros partidos del Mundial 2026, la asistencia en los estadios no fue la esperada en las sedes de la justa… ni en el Estadio Alfonso Lastras, recinto que transmitió el compromiso entre Países Bajos y Japón pero que pasó totalmente desapercibido por la afición potosina; la cancha también se encuentra en malas condiciones previo al Apertura 2026 de Liga MX.

El Mundial 2026 vibra con los 104 partidos que se estarán jugando en la justa mundialista que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, sin embargo, pese a que los compromisos logran ser transmitidos en diversos sitios en donde la afición puede darse cita, el Alfonso Lastras fue completamente abandonado.

Con alrededor de 10 personas viendo el Países Bajos Vs Japón, el estadio con capacidad para poco más de 28,000 aficionados luce desolado tanto en la tribuna como en el terreno de juego, mismo en el que se pueden apreciar diversas zonas con el pasto quemado:

Será el viernes 17 de julio cuando el Estadio Alfonso Lastras regrese oficialmente a la actividad con Atlético San Luis, fungiendo como local ante Cruz Azul en duelo correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX.

¿Qué partidos hay este martes 16 de junio en el Mundial 2026?

Los últimos dos campeones del mundo arrancarán su actividad este martes 16 de junio en el Mundial 2026, buscando sus primeros triunfos que los hagan tomar la cima de cada uno de sus Grupos y poner un pie en la siguiente ronda del Mundial 2026:

Francia Vs Senegal / 13:00 horas – Grupo I – Nueva York.

Irak Vs Noruega / 16:00 horas – Grupo I – Boston.

Argentina Vs Argelia / 19:00 horas – Grupo J – Kansas City.

Austria Vs Jordania / 22:00 horas – Grupo J – Santa Clara.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG