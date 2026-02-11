Lindsey Vonn supera con éxito su tercera cirugía tras grave accidente en los Juegos de Invierno

Lindsey Vonn, una de las máximas figuras del esquí alpino mundial, informó que su tercera cirugía en la pierna izquierda fue exitosa, luego del grave accidente que sufrió durante una prueba de descenso en los Juegos de Invierno de Milano-Cortina. La atleta estadounidense, de 41 años, compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde apareció sonriente desde su cama de hospital, con un marco metálico estabilizando su extremidad.

Hoy tuve mi tercera cirugía y fue exitosa. El concepto de éxito hoy es completamente distinto al de hace unos días”, escribió Vonn. “Estoy progresando y, aunque es lento, sé que estaré bien”. El mensaje fue acompañado por palabras de agradecimiento al personal médico, a su familia y a los aficionados que le han enviado muestras de apoyo desde todo el mundo.

El accidente ocurrió apenas 13 segundos después de iniciar su recorrido el domingo, cuando perdió el control y fue proyectada fuera de la pista, lo que obligó a su evacuación en helicóptero. Más tarde se confirmó que había sufrido una fractura compleja de tibia, estable pero que requeriría múltiples intervenciones quirúrgicas para su correcta recuperación.

Su padre, Alan Kildow, informó que la excampeona olímpica permanece acompañada en todo momento por sus familiares en el hospital de Treviso, donde recibe atención especializada. Vonn también aprovechó para felicitar a sus compañeros de equipo y al resto de los atletas estadounidenses que continúan compitiendo, asegurando que su desempeño le da ánimo en este difícil proceso.

Lindsey Vonn sufrió su aparatoso accidente en la competencia individual de descenso. AFP

El caso de Vonn ha generado una ola de solidaridad dentro y fuera del mundo del deporte, reflejo del impacto que ha tenido su carrera en varias generaciones de aficionados y deportistas.

Recuento de logros deportivos de Lindsey Vonn

Lindsey Vonn es considerada una de las esquiadoras alpinas más exitosas de todos los tiempos. Ganó cuatro Copas del Mundo generales (2008, 2009, 2010 y 2012), un récord entre las mujeres en su disciplina durante años. En Juegos Olímpicos, obtuvo tres medallas: oro en descenso y bronce en supergigante en Vancouver 2010, además de otro bronce en PyeongChang 2018.A nivel de Campeonatos Mundiales, conquistó ocho medallas, incluidas dos de oro. También suma 82 victorias en Copas del Mundo, cifra que la coloca entre los máximos ganadores en la historia del esquí alpino. Su legado no solo se mide en títulos, sino en su influencia global y en su capacidad para regresar tras múltiples lesiones, consolidándose como un referente de resiliencia en el deporte.