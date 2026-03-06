Nicolás Larcamón está a una victoria de igualar récord de Anselmi con Cruz Azul

¿Nace una nueva historia de amor? Nicolás Larcamón está a 90 minutos de conseguir su quinto triunfo de manera consecutiva en la Liga MX por segundo torneo consecutivo, igualando una marca que terminó enamorando a la afición de Cruz Azul del proyecto orquestado por Martín Anselmi.

Pese a la intempestiva y polémica salida de Martín Anselmi de Cruz Azul, sus aficionados estaban completamente enamorados y convencidos del proyecto encabezado por el técnico que se marchó a probar suerte en el Porto de Portugal, quien logró sumar victorias en Fase Regular y Liguilla que hacía soñar a los aficionados de La Máquina con el tan ansiado décimo título de Liga MX.

Durante su gestión, Martín Anselmi se consagró como el primer entrenador en la historia de los torneos cortos en conseguir 5 triunfos en certámenes consecutivos estando al frente del banquillo de Cruz Azul, marca que podría igualar Nicolás Larcamón este sábado 7 de marzo.

Martín Anselmi se convirtió en el primer técnico en ganar 5 partidos al hilo en 2 torneos consecutivos con Cruz Azul. Mexsport

Torneos donde Anselmi sumó 5 victorias al hilo

Durante el Clausura 2024 y Apertura 2024, sus primeros torneos en la Liga MX, Martín Anselmi logró sumar, al menos, 5 victorias al hilo durante la Fase Regular, consolidándose como consentido de la afición de Cruz Azul.

Clausura 2024 (5 victorias al hilo)

- Cruz Azul 2-1 Mazatlán / Jornada 3, Estadio Ciudad de los Deportes.

- Cruz Azul 1-0 Xolos / Jornada 4, Estadio Ciudad de los Deportes.

- Querétaro 1-3 Cruz Azul / Jornada 5, Estadio Corregidora.

- Cruz Azul 3-0 Atlético San Luis / Jornada 6, Estadio Ciudad de los Deportes.

- Cruz Azul 1-0 Tigres / Jornada 7, Estadio Ciudad de los Deportes.

Cruz Azul llegó hasta la Final del Clausura 2024, donde terminó cayendo ante América. Mexsport

Apertura 2024 (7 triunfos consecutivos)

- Cruz Azul 1-0 Chivas / Jornada 9, Estadio Ciudad de los Deportes.

- Pachuca 2-4 Cruz Azul / Jornada 10, Estadio Hidalgo.

- Cruz Azul 3-0 Necaxa / Jornada 11, Estadio Ciudad de los Deportes.

- Puebla 1-2 Cruz Azul / Jornada 12, Estadio Cuauhtémoc.

- Cruz Azul 4-0 FC Juárez / Jornada 13, Estadio Ciudad de los Deportes.

- Pumas 0-2 Cruz Azul / Jornada 14, Estadio Olímpico Universitario.

- Cruz Azul 2-0 Santos / Jornada 15, Estadio Ciudad de los Deportes.

En el Apertura 2024, Cruz Azul fue eliminado en Semifinales por América. Mexsport

Nicolás Larcamón podría superar a Anselmi

En caso de imponerse al Atlético San Luis este sábado 7 de marzo, Nicolás Larcamón estará igualando la marca de -al menos- cinco triunfos al hilo en dos torneos de manera consecutiva que impuso Martín Anselmi.

De vencer a los potosinos y a Pumas en la Jornada 11, Larcamón y los suyos estarán imponiendo récord a pesar de que el estilo de juego no termina de enganchar a la afición cementera.

Apertura 2025 (7 triunfos consecutivos)

- Cruz Azul 4-1 León / Jornada 3, Estadio Olímpico Universitario.

- Atlético San Luis 1-2 Cruz Azul / Jornada 4, Estadio Alfonso Lastras.

- Cruz Azul 3-2 Santos / Jornada 5, Estadio Olímpico Universitario.

- Cruz Azul 1-0 Toluca / Jornada 6, Estadio Olímpico Universitario.

- Chivas 1-2 Cruz Azul / Jornada 7, Estadio Akron.

- Pachuca 0-1 Cruz Azul / Jornada 8, Estadio Hidalgo.

- Cruz Azul 3-2 FC Juárez / Jornada 9, Estadio Olímpico Universitario.

Cruz Azul fue eliminado en Semifinales ante Tigres por posición en la tabla. Mexsport

Clausura 2026 (4 victorias y contando)

- Cruz Azul 2-1 Tigres / Jornada 6, Estadio Cuauhtémoc.

- Cruz Azul 2-1 Chivas / Jornada 7, Estadio Cuauhtémoc.

- Monterrey 0-2 Cruz Azul / Jornada 8, Estadio BBVA.

- Santos 1-2 Cruz Azul / Jornada 9, Estadio TSM.

- Cruz Azul Vs Atlético San Luis / Jornada 10, Estadio Cuauhtémoc.

- Pumas Vs Cruz Azul / Jornada 11, Estadio Olímpico Universitario.

Hasta antes de la Jornada 10, Cruz Azul es líder general del Clausura 2026. Mexsport

BFG