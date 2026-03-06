El Mazatlán golea 4-2 a un flojo León en la Liga MX

El lugar común apelaría a que ya se ve la mano del director técnico Sergio Bueno en el Mazatlán. En ese mismo tenor, se indicaría que las segundas partes nunca fueron buenas, por la condición de Nacho Ambriz al frente del León. La realidad dista demasiado de una y otra situación. Jugó mal La Fiera en el puerto de Sinaloa. El Mazatlán, a su vez, aprovechó las facilidades que ofreció el rival. Como sea, cualquier equipo quisiera ganar por goleada, como hizo el Mazatlán con el 4-1 sobre los Panzas Verdes.

Abrió el marcador Edgar Bárcenas al minuto 25, seguido de la anotación de Brian Rubio, al 38’ de acción. Se puso el León en la pizarra por conducto de Ismael Díaz poco antes del descanso, parcial que auguraba una segunda parte entretenida.

Pero el equipo sinaloense puso el 3-1 rápido, apenas a los 120 segundos de iniciado el segundo tiempo. Otra vez Rubio, para su doblete, engalanó el partido para el Mazatlán, cuenta que amplió Josué Ovalle. Al final, Cambindo puso el segundo para la visita con buen disparo desde fuera el área, pero el 4-2 del Mazatlán fue contundente. Además, el equipo del Pacífico cortó una racha de seis encuentros sin vencer al León.

Al final, los números indican la realidad de ambas escuadras en el Torneo Clausura 2026. El Mazatlán llegó a 10 unidades en el certamen, misma cosecha con la se queda el León tras la canasta de goles que se lleva a Guanajuato.

Para la siguiente jornada, el Léon recibirá a los Xolos del Tijuana en el Nou Camp, en tanto que el Mazatlán visitará a las alicaídas Águilas del América, y quizás ahí se vea efectivamente que la fórmula del estratega Sergio Bueno es la correcta para llevar por buen camino a sus dirigidos.