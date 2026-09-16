Video: Armando 'La Hormiga' González se estrena como goleador de la Europa League

Armando González se estrenó como goleador de la Europa League. El delantero mexicano del Olympiacos de Grecia marcó durante el primer tiempo del enfrentamiento ante el club polaco Jagiellonia Białystok.

El tanto del ex de las Chivas sirvió para la igualada parcial del conjunto griego ante su gente en el Estadio Georgios Karaiskakis.

El Jagiellonia Białystok tomó la delantera al minuto 19, por conducto de Kajetan Szmyt. El 0-1 rápidamente elevó la presión para la localía, cuyas líneas defensivas cayeron en desesperación, aunque la ofensiva marcó el contrapeso con reiteradas llegadas en el sector visitante.

Al 41', Armando González dio el primer aviso frontal a la portería del rival, con una pelota que buscaba el ángulo superior derecho, pero el guardameta Sławomir Abramowicz se vistió de héroe con un espectacular lance con el que rechazó a tiro de esquina el intento del mexicano.

En esa misma jugada, 'la Hormiga' González quedó atento en el área chica, donde aprovechó un rebote, para simplemente empujarla y marcar el 1-1 parcial (42').

Esta anotación es la cuarta de Armando González con el Olympiacos, pero la primera de europa League; el resto corresponden a partidos de Copa, por lo que su pendiente ahora es el gol en la Liga de Grecia.