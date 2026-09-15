Hormigol ya se trazó una meta mínima de goles al finalizar el año

La meta ya no está a la deriva. Armando González hizo un compromiso de manera pública al trazarse una cuota mínima de 15 goles al finalizar el año con su nuevo club, el Olympiacos de Grecia.

Actualmente, el Olympiacos disputa la Superliga de Grecia, la UEFA Europa League y la Copa de Grecia. La “Hormiga” González ha anotado tres goles, el primero de ellos el 2 de septiembre ante AEL Larissa e hizo dos más el 8 de septiembre ante el Volos NFC, ambos en la Copa de Grecia.

“Hormigol” recibió una video llamada del narrador de Televisión Azteca, Christian Martinoli, para charlar sobre su estancia en Gracia y para comprometerse a marcar 15 goles al finalizar el año. De alcanzar la meta, Martinoli le regalará a Armando la jersey que el también mexicano Nery Castillo usó mientras militó para el mismo club.

¿De aquí a diciembre cuántos goles crees que vas a meter?

“No, no sé (risas)”, respondió el jugador mediante una video llamada con Christian.

“Yo te pongo (la meta), si tienes tres ahora, cuando termine el año tienes que tener 15, ¿te parece?”, propuso el narrador a Armando. “Va, me parece, me gusta”, aceptó la Hormiga.

Armando González partió al futbol europeo como el sexto fichaje más caro de un futbolista mexicano al extranjero, aproximadamente 12 millones de dólares.

El también delantero mexicano Nery Castillo, nacido en San Luis Potosí, militó para el Olympiacos desde el año 2000 y hasta el 2007, cuando fue vendido al Shakhtar Donetsk de Ucrania.