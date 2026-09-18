Doriva Bueno fuera del Tri femenil sub 20 tras rotundo fracaso en el Mundial

México sufrió y fue eliminado en el Mundial sub 20 femenino tras la Fase de Grupos, igualando con Benín y cayendo con Polonia y Argentina. Tras ello, Doriva Bueno fue despedido como Director Técnico del Tri.

Tras su llegada al Tri femenil sub 20, Doriva Bueno comandó al conjunto nacional, consiguiendo el boleto al Mundial de la categoría disputado en Polonia y contando con una oportunidad de oro para hacer historia con las futbolistas mexicanas.

Así fue como el combinado nacional anunció la salida del estratega, quien pone fin a su proceso dentro de las categorías inferiores de la Selección Mexicana:

“La Dirección de Selecciones Nacionales Femeniles informa que, de común acuerdo con el Director Técnico Doriva Bueno, se ha determinado finalizar la relación laboral que lo vinculaba con la categoría Femenil Sub 20. La Dirección de Selecciones Nacionales Femeniles agradece a Doriva Bueno, el trabajo, compromiso y dedicación durante el proceso, y les desea éxito en sus futuros proyectos”.

La Dirección de Selecciones Nacionales Femeniles no reveló quién será el sucesor de Doriva Bueno, por lo que se espera que en las siguientes semanas se confirme quién quedará a cargo de un nuevo representativo que disputaría su siguiente edición en 2028.

Resultados del Tri femenil en el Mundial sub 20, 2026

Igualando ante el representativo africano, México complicó su boleto a los Octavos de Final en el Mundial femenino sub 20, cayendo ante Polonia y viviendo una nueva ilusión ante Argentina, sin embargo, un par de anotaciones por parte de la Albiceleste sobre el final del compromiso sepultó las posibilidades de Doriva Bueno y compañía:

México 2-2 Benín / Jornada 1.

México 1-2 Polonia / Jornada 2.

México 2-3 Argentina / Jornada 3.

México quedó eliminado del Mundial sub 20 femenino tras la Fase de Grupos luego de sumar 1 punto y -2 en diferencia de goles. X: @Argentina

BFG