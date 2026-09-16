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La Hormiga ya anotó con el Olympiacos en su debut en la UEFA Europa League ante Jagiellonia

El delantero mexicano anotó gol al 43' para el 1-1 en su debut en la UEFA Europa League

Por: Sergio Alvarez

Olympiacos en UEFA Europa League
Olympiacos en UEFA Europa LeagueESPECIAL
Olympiacos
Olympiacos
11
Jagiellonia
Jagiellonia logo
El mexicano Armando González debuta en la UEFA Europa League
50'Jagiellonia mantiene el orden defensivo

El equipo visitante no permite que Olympiacos genere acciones de gol con orden y precisión en su defensiva.

46'Ambos equipos presentan una modificación para el complemento

Por parte del Olympiacos sale Bruno Onyemaechi y entra Nayair Tiknizyan. Por parte del cuadro polaco sale Taras Romanczuk y entra Eryk Kozlowski

46'Arranca la segunda mitad

El equipo polaco es quien mueve el esférico para reanudar las acciones.

46'Fue el cuarto para el delantero mexicano

La “Hormiga” González ha anotado cuatro goles con Olympiacos en menos de un mes con su nuevo equipo. El primero ante AEL Larissa, dos tantos más ante el Volos NFC, todos los anteriores en la Copa de Grecia.

45'Final de la primera mitad

Concluyen los primeros 45 minutos de juego en el encuentro entre Olympiacos y Jagiellonia. 1-1

43'Gooooooool de Armando González

Le cae la pelota en el área chica a Armando "Hormiga" González tres dos toques, que sólo empuja de derecha. Debuta con gol el mexicano en la UEFA Europa League.

42'Jagiellonia con mejor defensiva

El equipo polaco ha hecho un excelente trabajo en defensiva, que tiene abajo en el marcador al equipo local.

38'Bajan las revoluciones 

Ambos equipos han disminuido la intensidad en un duelo en el que Olympiacos ha dejado ir las más claras de gol.

33'La balanza se empareja

Las oportunidades de gol para Olympiacos comienzan a incrementarse pero Chiquinho sigue impreciso en la definición.

30'Oportunidad para Olympiacos

Chiquinho genera una jugada por el centro del área que no logra concretar y tampoco ceder a su compañero Armando González.

29'Armando pretende ampliar su racha goleadora

El mexicano va por su cuarto gol con el Olympiacos, los tres anteriores los ha marcado en el torneo de Copa.

26'Estadio para el debut de la "Hormiga" en UEFA

El partido correspondiente a la jornada 1 de la UEFA Europa League entre el Olympiacos y el Jagiellonia Białystok se disputa en el recinto habitual del club griego.

20'Goooooool

Kajetan Szmyt dispara de zurda desde el costado izquierdo y sorprende con un potente disparo para el 0-1 del equipo visitante.

18'Se viene la ofensiva del Jagiellonia

Aunque el partido era controlado por Olympiacos, el Jagiellonia aprovecha un contragolpe y frente al marco general tres jugadas de peligro de manera consecutiva. Corre con suerte el equipo local.

15'Primera de Armando que decide no patear

El atacante mexicano recibe un centro en el corazón del área y aunque tuvo la oportunidad de definir, prefirió ceder al costado izquierdo sin que la jugada lograra terminar en gol. no se animó a patear.

13'Busca el atacante mexicano su primer remate de cabeza

En el primer tiro de esquina del encuentro, el ex atacante de las Chivas hace el movimiento a segundo palo para encontrarse con el balón sin conseguirlo.

11'Olympiacos está presionando muy bien en el arranque del juego

El mexicano Armando la "Hormiga" González va como titular con el conjunto griego. 

0'Once titular de Jagiellonia

Jagiellonia Białystok (4-3-3): Abramowicz (PO); Wojtuszek, Konstantopoulos, Vital, Montóia; Romanczuk, Klynge, Imaz; Agbonifo, Sylla, Szmyt.

0'Alineaciones del encuentro con Armando González como titular

Olympiacos (4-2-3-1): Ortega (PO); Saliakas, Retsos, Pirola, Onyemaechi; Freuler, Puerta; Jota Silva, Chiquinho, Gelson Martins; Armando González.

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