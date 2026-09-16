La Hormiga ya anotó con el Olympiacos en su debut en la UEFA Europa League ante Jagiellonia
El delantero mexicano anotó gol al 43' para el 1-1 en su debut en la UEFA Europa League
El equipo visitante no permite que Olympiacos genere acciones de gol con orden y precisión en su defensiva.
Por parte del Olympiacos sale Bruno Onyemaechi y entra Nayair Tiknizyan. Por parte del cuadro polaco sale Taras Romanczuk y entra Eryk Kozlowski
El equipo polaco es quien mueve el esférico para reanudar las acciones.
La “Hormiga” González ha anotado cuatro goles con Olympiacos en menos de un mes con su nuevo equipo. El primero ante AEL Larissa, dos tantos más ante el Volos NFC, todos los anteriores en la Copa de Grecia.
Concluyen los primeros 45 minutos de juego en el encuentro entre Olympiacos y Jagiellonia. 1-1
Le cae la pelota en el área chica a Armando "Hormiga" González tres dos toques, que sólo empuja de derecha. Debuta con gol el mexicano en la UEFA Europa League.
El equipo polaco ha hecho un excelente trabajo en defensiva, que tiene abajo en el marcador al equipo local.
Ambos equipos han disminuido la intensidad en un duelo en el que Olympiacos ha dejado ir las más claras de gol.
Las oportunidades de gol para Olympiacos comienzan a incrementarse pero Chiquinho sigue impreciso en la definición.
Chiquinho genera una jugada por el centro del área que no logra concretar y tampoco ceder a su compañero Armando González.
El mexicano va por su cuarto gol con el Olympiacos, los tres anteriores los ha marcado en el torneo de Copa.
El partido correspondiente a la jornada 1 de la UEFA Europa League entre el Olympiacos y el Jagiellonia Białystok se disputa en el recinto habitual del club griego.
Kajetan Szmyt dispara de zurda desde el costado izquierdo y sorprende con un potente disparo para el 0-1 del equipo visitante.
Aunque el partido era controlado por Olympiacos, el Jagiellonia aprovecha un contragolpe y frente al marco general tres jugadas de peligro de manera consecutiva. Corre con suerte el equipo local.
El atacante mexicano recibe un centro en el corazón del área y aunque tuvo la oportunidad de definir, prefirió ceder al costado izquierdo sin que la jugada lograra terminar en gol. no se animó a patear.
En el primer tiro de esquina del encuentro, el ex atacante de las Chivas hace el movimiento a segundo palo para encontrarse con el balón sin conseguirlo.
El mexicano Armando la "Hormiga" González va como titular con el conjunto griego.
Jagiellonia Białystok (4-3-3): Abramowicz (PO); Wojtuszek, Konstantopoulos, Vital, Montóia; Romanczuk, Klynge, Imaz; Agbonifo, Sylla, Szmyt.
Olympiacos (4-2-3-1): Ortega (PO); Saliakas, Retsos, Pirola, Onyemaechi; Freuler, Puerta; Jota Silva, Chiquinho, Gelson Martins; Armando González.