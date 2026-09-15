Así vive la 'Hormiga' González en Grecia: "Sí estoy medio wey"

Con la encomienda de anotar, al menos, 15 goles al final de la temporada, Armando Hormiga González vive sus primeras semanas en Grecia tras ser anunciado con el Olympiacos, conjunto en el que buscará ser campeón de Liga y destacar en competencias europeas; al no saber cocinar, su padre lo acompaña.

En su primera experiencia dentro del futbol en Europa, Armando González ya sabe lo que es ser portada en los diarios deportivos griegos y, viviendo un cambio de entrenador en las primeras de cambio, el goleador mexicano que vistió la playera del Tri durante el Mundial 2026 ya sabe lo que es estar lejos de casa.

Anotar goles le ha costado caro a Armando González, ya que en el día a día aún no conoce lo que es cocinar y, por ello, su padre lo acompaña en este inicio de aventura para poder sobrellevar la adaptación; una vez que su padre regrese a México, será su mamá quien viaje al otro lado del charco para mantener cobijado -y concentrado- a quien apenas meses atrás se consagraba como campeón de goleo con Chivas en la Liga MX.

Una de las grandes ventajas en este aspecto es que Olympiacos le da de comer al Otaku del gol, por lo que no debe preocuparse en gran medida, resguardándose en verduras, yogurt, huevo, arroz, pollo y arroz, así fue como lo compartió en video con Omar Villarreal.

'Hormiga' González con la mira en 2030

Uno de los mayores objetivos del delantero mexicano de 23 años es la siguiente Copa del Mundo, misma para la que México deberá de calificar mediante las Eliminatorias de Concacaf.

Raúl Jiménez es el bastión del eje del ataque y buscará estar presente en su quinta justa veraniega, sin embargo, Santiago Gimenez -con el Porto- tratará de recuperar el sitio perdido tras lesiones, dejando a Armando González como la siguiente opción en la lista de Rafael Márquez, sin embargo, buenas actuaciones en Grecia le permitirían abrirse espacio en la delantera Tricolor y convertirse en titular para una Copa del Mundo que aún luce sumamente lejana.

BFG