VIDEO: Antes del México vs Corea, hincha surcoreano besa la camiseta de Chivas

El Mundial 2026 ha transformado las calles, plazas y estadios de México en un carnaval de colores, cánticos y alegría desbordante.

Aficionados locales y visitantes de todo el mundo han encontrado en el país un anfitrión cálido y apasionado, donde la hospitalidad mexicana se mezcla con la pasión por el futbol para crear momentos inolvidables.

Miles de coreanos viajaron a Guadalajara para estar al pendiente de su combinado nacional en el Mundial. Reuters

Por supuesto no podían faltar los momentos más virales y antes de que México juegue su siguiente partido, hubo una acción que enamoró a todos los aficionados en Guadalajara.

Aficionado coreano enamora a México al besar la playera de Chivas

En medio de este gran ambiente, un video captado en un juego de béisbol en Guadalajara se volvió viral y conquistó las redes.

Un aficionado surcoreano, vestido con la icónica camiseta de Chivas, fue grabado en un gesto que resume la buena vibra del Mundial.

El joven hincha de Corea del Sur, visiblemente emocionado, tomó la playera por el escudo y le dio un beso con cariño frente a los aficionados mexicanos que lo rodeaban.

El momento ocurrió mientras sostenía también una bandera de su país, en una clara muestra de gratitud. Según el contexto del video, el gesto fue un agradecimiento por la calurosa bienvenida que él y sus compatriotas han recibido en México.

México vs Corea del Sur: un partidazo en Guadalajara

Este gesto cobra aún más significado porque el siguiente rival de la Selección Mexicana en la fase de grupos será precisamente Corea del Sur.

El duelo está programado para el 18 de junio en el Estadio Guadalajara, casa de las Chivas, y promete ser uno de los encuentros más atractivos de la primera ronda.

FIFA negó que no se hubiera presentado un lleno en el primer juego del Mundial 2026 en Guadalajara. Reuters

Corea del Sur llega como una selección fuerte y competitiva, con figuras de la talla de Son Heung-min, quien se espera sea pieza clave en el ataque.

El Tri buscará sumar de a tres en casa para avanzar con comodidad, mientras que los coreanos intentarán sorprender con su velocidad y disciplina táctica.