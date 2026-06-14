Mexicano renuncia a su cargo tras agresión racista a influencer coreana en el Mundial

Un incidente de discriminación empañó el primer día de actividades del Mundial 2026 en el Estadio Guadalajara durante el partido entre Corea del Sur y Chequia, donde la creadora de contenido e influencer surcoreana Inocat, quien posee una audiencia de 519 mil seguidores en plataformas digitales, denunció haber sido víctima de conductas racistas por parte de un asistente mientras grababa un video.

En el video se podía observar a una persona que, portando la playera blanca de México y que posteriormente fue identificado como Ulises Bernal, realizó un ademán despectivo al estirarse los párpados con los dedos para imitar los ojos rasgados, emitiendo burlas a espaldas de la joven junto a un grupo de acompañantes.

La publicación, acompañada por el mensaje “Viajas al otro lado del mundo para el Mundial y experimentás racismo”, desencadenó una inmediata campaña de reacciones criticando la forma en que este aficionado había hecho ese gesto de forma despectiva.

La repercusión del evento derivó en consecuencias profesionales directas para el implicado. Bernal se vio forzado a dejar la presidencia del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco (CITGEJ) con el propósito de desvincular a la organización de la controversia.

Las disculpas públicas y la renuncia al cargo institucional

Ante la difusión del caso, el ciudadano publicó una declaración en sus redes sociales para admitir la responsabilidad de sus actos y externar su arrepentimiento.

“Siempre que viene un extranjero a México nosotros queremos que se sienta como en casa. Yo hice todo lo contrario”, dijo Bernal en su publicación.

“Hago este video para ofrecer una disculpa pública a Inocat, la extranjera coreana que se vio afectada por un gesto inapropiado que realicé días atrás en el partido de Corea en el estado de Guadalajara. También pido disculpas a la comunidad coreana, comunidad extranjera, a los mexicanos que no se sienten representados ante este actuar. Estoy muy arrepentido. Es también sabio reconocer cuando nos equivocamos”.

Respecto a su dimisión de la entidad profesional, el exdirectivo precisó los motivos de su separación voluntaria:

“Esta mañana presenté mi renuncia al cargo del colegio de ingeniero al cual representaba, ya que quiero deslindar a la institución de estos hechos. Esto es algo a título personal y asumiré las consecuencias como debe ser“.