VIDEO: Afición de Japón pone el ejemplo y limpia el estadio 

La Selección de Japón protagonizó un verdadero partidazo en su enfrentamiento contra Países Bajos, demostrando garra, orden táctico y una notable capacidad para competir de igual a igual ante uno de los favoritos del torneo.

Con un futbol vertical y transiciones rápidas, los nipones pusieron en aprietos a la Naranja Mecánica, logrando neutralizar sus ataques y generando peligro constante en ataque.

Un aficionado de Japón recogiendo la basura en el estadio REUTERS

Al final del encuentro, Japón consiguió un valioso punto que refuerza sus aspiraciones de avanzar en la competencia.

La afición japonesa vuelve a dar una lección de civismo

Tras el pitazo final, mientras los jugadores abandonaban el campo, la tribuna se convirtió en una escena sorprendente: cientos de aficionados japoneses se levantaron de sus asientos y comenzaron a recoger la basura generada durante el partido.

Imágenes y videos de este gesto se volvieron virales en redes sociales en cuestión de minutos, mostrando a familias, jóvenes y adultos organizados para dejar las gradas impecables.

Lo más llamativo fue que algunos hinchas ya portaban bolsas de basura durante el encuentro, anticipándose a la labor de limpieza.

Sin que nadie se los pidiera, formaron cadenas humanas para recolectar vasos, papeles, banderas y todo tipo de residuos, dejando el estadio en mejores condiciones de las que lo encontraron.

Una conducta es recurrente en la afición de Japón

Esta no es la primera vez que los aficionados japoneses protagonizan este tipo de acciones. En mundiales anteriores y en distintas competiciones internacionales, la hinchada nipona ha repetido el gesto de limpiar las tribunas, convirtiéndose en un ejemplo global de civismo y responsabilidad.

La comunidad internacional no ha dejado de aplaudir estas conductas. Desde redes sociales, las reacciones han sido mayoritariamente de elogio y sorpresa, destacando cómo Japón no solo compite en el terreno de juego, sino que también gana batallas fuera de él con valores como el respeto y el cuidado del entorno.