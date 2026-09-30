Argentina vs Bolivia EN VIVO HOY | Amistoso Fecha FIFA | Transmisión ONLINE
El primer partido de Argentina después del Mundial será ante Bolivia. Ambas selecciones se conocen bien, sin embargo, el plato fuerte será que es el primer encuentro de la Albiceleste sin Messi
Por: Eduardo Cristobal Colin
ARGENTINA
00
BOLIVIA
la selección argentina encará su primer partido sin messi y lo hará ante una poderosa escudra de bolivia.
PRIMER TIEMPO
Minuto 3ARGENTINA CON LA POSESIÓN
Como era de esperarse, la Albiceleste maneja la posesión del partido. Aún no ha habido jugadas de peligro en los arcos.
Minuto 1INICIA EL PARTIDO
Los primeros 45 minutos del partido entre Argentina contra Bolivia en el Mario Alberto Kempes, comienzan.
17:55 HrsABUCHEOS EN EL HIMNO DE BOLIVIA
La afición argentina presente en el Mario Alberto Kempes, al inicio del himno nacional de Bolivia, comenzó una rechifla y abucheos.
17:53 HrsSALEN LOS EQUIPOS AL CAMPO
Para el protocolo de los himnos, Argentina y Bolivia saltan al campo.
17:42 HrsEL HISTORIAL ENTRE ARGENTINA Y BOLIVIA
17:30 HrsCALIENTA LA SELECCIÓN ARGENTINA
17:25 HrsASÍ LLEGÓ LA SELECCIÓN ARGENTINA AL MARIO ALBERTO KEMPES
17:20 HrsASÍ JUEGA ARGENTINA SIN MESSI
17:06 Hrs¿QUIÉN LLEVARÁ LA 10?
Tras el adiós de Messi, surge la incógnita sobre quién heredara la 10 en la Albiceleste. Acá la información completa.
17:00 HrsARGENTINA, LISTA PARA EL PARTIDO
La Selección de Argentina ya se encuentra lista para el partido ante Bolivia.