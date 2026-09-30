Empieza la era sin Messi: el 11 de Argentina ante Bolivia y la pelea por el '10'

En un par de horas, la Selección Argentina se medirá ante Bolivia, después del anuncio del retiro de Lionel Messi, y ya se ha revelado el once que Scaloni pondrá, confirmando que ha finalizado la era dorada de la ‘Pulga’.

Pese a que Messi luce en la convocatoria, para este primer partido de la Albiceleste en esta Fecha FIFA, el astro no estará ni en el campo ni en la banca.

Hace unos días, Scaloni confirmó que se espera que Leo se una a la convocatoria el próximo domingo, es decir, un día después de haber jugado el segundo partido amistoso, por lo que su último partido con Argentina será ante Benín.

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La primera alineación de Argentina sin Messi

Este partido ante Bolivia, será el primero tras la ‘Era Messi’, aún así, Scaloni mandó un once importante y potente.

Las novedades de esta alineación de la Albiceleste son Agustín Giay. El lateral derecho debuta con la Selección después de sus grandes actuaciones en el Palmeiras.

Por la izquierda, Román Vega será quien salte como titular. Este jugador fue la sorpresa de Scaloni en la convocatoria, le llenó el ojo después de tener una destacada actuación con el Zenit.

Y el otro nuevo rostro es Prestianni. El jugador del Benfica se ha ganado su lugar en Argentina tras estar haciendo bien las cosas en Portugal.

Julián Álvarez y Lautaro Martínez serán los delanteros. Después del retiro de Messi, está dupla será, muy seguramente, lo que mande Scaloni para todos los partidos importantes.

Para esta Fecha FIFA, el número 10 sigue siendo de Leo Messi, sin embargo, para la última de este año, la cual se disputará en noviembre, seguramente veremos a un nuevo jugador con este dorsal, el cual aún no se anuncia quién pudiera ser.

La alineación de Argentina ante Bolivia