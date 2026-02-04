Jorge Sánchez llegó a Grecia: los detalles de su fichaje con el PAOK.

La aventura europea de Jorge Sánchez está a punto de comenzar nuevamente.

El lateral mexicano arribo al Aeropuerto Internacional de Grecia para cerrar su incorporación con el PAOK Salónica, luego de que las negociaciones con Cruz Azul avanzaran de manera significativa en las últimas horas.

El movimiento tomó forma mientras La Máquina se encontraba concentrada en Vancouver. Ante lo avanzado del acuerdo entre ambas instituciones, Sánchez recibió autorización para romper la concentración celeste, con el objetivo de ultimar detalles para de emprender su vuelo rumbo a Europa.

El interés del PAOK por el futbolista mexicano no es reciente. Desde hace varias semanas, el club griego abrió conversaciones para hacerse de los servicios del defensor, pero fue en los últimos días cuando las pláticas se intensificaron hasta llegar a un punto decisivo.

Jorge Sánchez en el aeropuerto en Grecia. Captura de pantalla

ACEPTÓ IR A GRECIA

Para Jorge Sánchez, la opción resultó atractiva, pues desde su llegada a Cruz Azul dejó abierta la puerta a un regreso al futbol europeo, siempre y cuando se presentara una oferta conveniente tanto para él como para el club.

Finalmente, esa propuesta llegó desde Grecia. El PAOK Salónica fue el equipo que apostó con mayor firmeza por el lateral derecho, convenciendo a la directiva cementera y al propio jugador de dar el siguiente paso en su carrera, situación que también le ayuda rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Con su inminente arribo al conjunto helénico, Jorge Sánchez se reencontrará con un viejo conocido del vestidor celeste. Se trata de Giorgos Giakoumakis, delantero de Cruz Azul que actualmente se encuentra a préstamo con el PAOK desde hace seis meses, lo que facilitaría la adaptación del mexicano a su nuevo entorno.

La etapa de Jorge Sánchez con Cruz Azul llegó así a su fin tras un año y medio en la institución. El defensor arribó a La Noria en el verano de 2024 y disputó un total de 65 partidos oficiales, en los que aportó tres goles y cinco asistencias, además de consolidarse como una pieza habitual en el once titular.

Ahora, el lateral mexicano se prepara para un nuevo reto en Europa, con la intención de consolidarse y relanzar su carrera en el futbol internacional.