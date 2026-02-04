Saint-Maximin se fue del América por racismo; llega a Francia y en el Lens la historia se repite 

El club francés RC Lens decidió cerrar los comentarios en una de sus publicaciones en redes sociales luego de que se detectara una ola de insultos racistas dirigidos al futbolista Allan Saint-Maximin, situación que generó indignación entre aficionados y usuarios. La institución tomó la medida como una forma de frenar la propagación de mensajes de odio y proteger la integridad del exjugador del América.

El RC Lens se vio obligado a cerrar los comentarios en una de sus publicaciones en redes sociales luego de que se registrara una serie de mensajes con contenido racista dirigidos al futbolista Allan Saint-Maximin. La situación escaló rápidamente y generó una fuerte reacción entre aficionados, periodistas y usuarios, quienes denunciaron la presencia de discursos de odio en el entorno digital del club.

La decisión de limitar la interacción fue tomada como una medida preventiva ante la imposibilidad de moderar en tiempo real la gran cantidad de comentarios ofensivos que comenzaron a circular tras el posteo.

Una medida para frenar el discurso de odio

Aunque el club francés no emitió un comunicado oficial detallado, el cierre de los comentarios fue interpretado como una postura clara frente al racismo. Desde el entorno del Lens se ha insistido en diversas ocasiones en la necesidad de combatir cualquier tipo de discriminación, tanto dentro como fuera de la cancha, y proteger a sus jugadores de ataques que exceden el ámbito deportivo.

El caso de Saint-Maximin no es aislado y se suma a una problemática recurrente en el fútbol europeo, donde las redes sociales se han convertido en un espacio de exposición constante para los futbolistas.

La polémica sobre su salida del fútbol mexicano

Paralelamente a los ataques racistas, en redes y algunos sectores mediáticos comenzó a circular la versión de que Allan Saint-Maximin habría decidido abandonar el fútbol mexicano debido a haber sido víctima de racismo, argumento que rápidamente ganó tracción y generó debate.

Sin embargo, fuentes cercanas al jugador y a la negociación desmintieron esa narrativa, asegurando que dicha explicación no refleja lo ocurrido y que fue utilizada como un elemento discursivo que no se corresponde con la realidad contractual del futbolista.

El trasfondo contractual con el Lens

La llegada de Saint-Maximin al Lens ya estaba acordada con antelación, con negociaciones avanzadas y condiciones contractuales prácticamente cerradas antes de que se instalara públicamente el argumento del racismo como motivo de su salida de México.

En ese contexto, el señalamiento de que el jugador dejó el país por sufrir discriminación resulta falso, ya que su traspaso respondió principalmente a una decisión deportiva y económica previamente definida. El uso de ese argumento habría servido como una justificación pública para un movimiento que ya estaba encaminado.

Reacciones divididas y debate público

La situación provocó reacciones encontradas. Mientras algunos usuarios defendieron al jugador y condenaron enérgicamente los insultos racistas, otros cuestionaron el manejo del mensaje y la utilización de un tema tan sensible para explicar una salida que, en los hechos, obedecía a un acuerdo contractual.

El episodio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad de clubes, futbolistas y aficionados en la comunicación pública, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como el racismo.

Un problema real que no debe desvirtuarse

Si bien el racismo en el fútbol es una problemática real y persistente que merece atención y sanción, el caso de Allan Saint-Maximin deja en evidencia cómo el uso inadecuado de ese argumento puede generar confusión y desinformación, además de restar seriedad a una lucha que sigue siendo urgente dentro del deporte.