El renacer de Endrick en Lyon: Del olvido en Madrid al sueño del Mundial 2026

Endrick ha vuelto a sonreír. El joven delantero brasileño de 19 años encontró con el Olympique de Lyon el bálsamo para revitalizar una carrera que, hasta hace apenas un mes, parecía estancada en el banquillo del Santiago Bernabéu.

Durante los octavos de final de la Coupe de France, el atacante cedido por el Real Madrid recordó al mundo por qué fue considerado uno de los mayores talentos de su generación con un tanto de bandera a los 80 minutos que provocó el rugido del Groupama Stadium. Fue la confirmación de que su petición para salir de España era lo mejor para su carrera.

El impacto de Endrick en Francia ha sido inmediato y demoledor. Desde su aterrizaje en los primeros días de enero, ha disputado siete encuentros como titular, sumando ocho goles y tres asistencias.

Estas cifras contrastan con su primera mitad de temporada en el Real Madrid. Bajo la dirección de Xabi Alonso —quien dejó el cargo merengue este mismo enero—, el brasileño apenas gozó de oportunidades. La falta de minutos y la feroz competencia en Chamartín lo relegaron a un rol testimonial, alimentando las críticas de quienes cuestionaban si su fichaje de 47.5 millones de euros había sido prematuro.

Ahora, bajo la tutela de Paulo Fonseca en Lyon, la narrativa ha cambiado. Endrick ya ha firmado un hat-trick histórico ante el Metz y se ha convertido en el referente ofensivo que los Gones necesitaban para escalar puestos en la Ligue 1. Con un promedio de un gol cada 73 minutos, su confianza ha recuperado los niveles de su etapa en el Palmeiras y con ella las opciones para que Carlo Ancelotti lo contemple para ser parte del combinado brasileño que estará en el Mundial de 2026.

Endrick tiene un objetivo claro: "Quiero estar allí", ha repetido en sus últimas comparecencias. Su rendimiento actual lo posiciona nuevamente como el recambio generacional que Brasil busca con urgencia.

Endrick ha pasado de ser un descarte en el Bernabéu a ser el héroe del Ródano, demostrando que su revancha mundialista apenas comienza; además de que ve a la distancia como el Real Madrid pasa estragos en la temporada, en la que se ha complicado su camino en la Champions League y va segundo en LaLiga.

Estadísticas destacadas:

Goles en Francia: 8

Promedio goleador: 1.14 goles por partido.

Frecuencia: Un gol cada 73.5 minutos.

Efectividad: 15 disparos a puerta de 28 totales (53.6% de precisión).

Duelos ganados: 52.8% de éxito en enfrentamientos individuales.