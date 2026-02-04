El insólito penal que cometió la Real Sociedad en la Copa del Rey ante el Alavés

La Copa del Rey siempre regala momentos mágicos, pero lo que ocurrió este miércoles en el duelo entre la Real Sociedad y el Deportivo Alavés superó cualquier guion previo. El conjunto donostiarra selló su boleto a las Semifinales tras una remontada épica, aunque el mundo entero habla de una jugada arbitral que rozó lo absurdo. En un partido de alta tensión, la tecnología tuvo que intervenir para señalar una de las infracciones más raras que se vieron en el futbol de élite en los últimos años.

Todo sucedió cuando el marcador favorecía al Alavés por 2-1. En medio de un forcejeo dentro del área, el defensor de los locales, Caleta-Car, sujetó de tal forma la camiseta de Toni Martínez que terminó levantándosela por completo, cubriéndole la cabeza y dejándolo totalmente sin visión en plena jugada. Aunque el árbitro central no vio la falta en primera instancia, el VAR llamó al silbante para revisar lo que muchos ya califican como el "penal del ciego". La imagen del delantero intentando jugar con la playera en la cara dio la vuelta al mundo de inmediato.

ÁLEX REMIRO SE DISFRAZÓ DE HÉROE TRAS LA REVISIÓN DEL VAR

Tras consultar el monitor, el silbante Quintero González no tuvo dudas: decretó la pena máxima y amonestó al defensor croata. La jugada fue validada por especialistas arbitrales, quienes coincidieron en que el agarre impidió de forma ilegal que el atacante continuara la acción. Sin embargo, el dramatismo no terminó ahí. El propio Toni Martínez tomó el balón para cobrar el castigo, pero se topó con una muralla bajo los tres palos.

Álex Remiro tras atajar el penal y salvar a la Real Sociedad. Foto de X: @RealSociedad

Álex Remiro adivinó la trayectoria del disparo y detuvo el penalti en un momento crítico del encuentro. Esa atajada cambió la psicología del partido por completo; lo que pudo ser el 3-1 definitivo para el Alavés se convirtió en el combustible que la Real Sociedad necesitó para ir al frente. A partir de ese error desde los once pasos, el equipo de San Sebastián tomó el control total del balón y comenzó a asediar el área rival con una intensidad renovada que los llevó a darle la vuelta al marcador.

GUEDES Y OSKARSSON FIRMAN LA REMONTADA RUMBO AL SORTEO

Con el impulso anímico de la atajada de Remiro, la Real Sociedad concretó una reacción furiosa. Las anotaciones de Guedes y Oskarsson permitieron que el equipo le diera la vuelta al marcador de forma definitiva, sellando un triunfo que los mete de lleno en la pelea por el trofeo. Con este resultado, el cuadro txuri urdin se unió al Barcelona y al Athletic Club como los invitados confirmados a la antesala de la Gran Final.

Guedes celebrando el segundo tanto de la Real Sociedad. Foto de X: @RealSociedad

Ahora, la mirada del futbol español se posa en el sorteo que se realizará este viernes, donde se definirán los cruces de las Semifinales. La Real Sociedad espera al ganador de la llave entre Atlético de Madrid y Real Betis para conocer a su último posible rival. Lo cierto es que, más allá del resultado final, esta eliminatoria se recordará por el insólito error de Caleta-Car y la capacidad de resiliencia de un equipo que supo sufrir para mantener vivo el sueño copero.