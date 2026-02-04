Arrow McLaren y "Pato" O'Ward estrenan "cuartel general" en IndyCar para 2026

La escudería Arrow McLaren IndyCar Team dio el banderazo de salida a su temporada 2026 con una doble celebración en Indianápolis: la presentación de sus nuevos monoplazas, incluido el del mexicano Pato O’Ward y la inauguración oficial del McLaren Racing Center, su nueva sede norteamericana que promete revolucionar la operación del equipo.

En un evento realizado este miércoles 4 de febrero, que reunió a más de 200 socios y aficionados, el piloto regiomontano Pato O’Ward fue una de las figuras centrales. Junto a sus compañeros de equipo, Nolan Siegel y Christian Lundgaard, y el CEO de McLaren Racing, Zak Brown, O'Ward reveló los colores que defenderá este año en la búsqueda del campeonato.

Una sede de vanguardia

La nueva instalación representa un salto de calidad masivo para la organización. Tras adquirir el edificio en junio de 2025 y someterlo a una renovación intensiva de seis meses, el equipo ha triplicado su capacidad operativa anterior. El McLaren Racing Center no solo cuenta con un vestíbulo inmersivo, sino que integra un centro de fitness y recuperación de última generación para los pilotos y mecánicos.

Los tres coches para la temporada 2026 de IndyCar de McLaren. McLaren

La tecnología juega un papel crucial en esta nueva etapa. Gracias a la colaboración con socios como Stratasys y Cisco, la sede está equipada con maquinaria avanzada e impresión 3D para potenciar la competitividad de los autos Chevrolet No. 5, No. 6 y No. 7.

Objetivo: La Indy 500 y el campeonato

El evento llega en un momento dulce para la marca, tras el éxito de su división de Fórmula 1 y la mejor campaña histórica de Arrow McLaren en IndyCar el año pasado. Tony Kanaan, director del equipo, fue contundente sobre las metas: "Estamos muy emocionados de operar desde el McLaren Racing Center con toda la tecnología bajo un mismo techo. Nuestro enfoque no ha cambiado: ganar las 500 Millas de Indianápolis y luchar por el campeonato siguen siendo el estándar. Pusimos la vara alta en 2025 y solo miramos más arriba esta temporada".

El equipo ahora se trasladará al Sebring International Raceway y al Phoenix Raceway para las pruebas de pretemporada, con la mira puesta en la carrera inaugural el próximo 1 de marzo en las calles de St. Petersburg.