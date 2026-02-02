Victoria Chávez, "Atleta del Año 2025" en The World Games: Un logro histórico para el flag football

La estrella del flag football de México, Victoria Chávez, sigue sumando logros a su impresionante carrera, al ser distinguida con el premio "Atleta del Año 2025" otorgado por The World Games, uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional. Este reconocimiento llega en un momento clave, luego de que Chávez formara parte del equipo nacional que se coronó campeón en los recientes The World Games 2025, donde se alzó con la medalla de oro en la modalidad de flag football.

El galardón, que resalta no solo el talento y la dedicación de los atletas, sino también su influencia en la promoción de los deportes de todo el mundo, coloca a Chávez como una de las figuras más destacadas en la historia reciente del flag football. La medalla de oro obtenida por el equipo mexicano, junto a su sobresaliente actuación individual, cimentó su lugar entre las mejores del mundo.

Un Equipo que Brilla

Chávez no estuvo sola en este logro histórico; su equipo de flag football, con jugadores de gran calibre, demostró una vez más el crecimiento de este deporte en México y en el mundo. Sin embargo, el impacto de Victoria fue indiscutible. Con una combinación de destreza técnica, visión de juego y liderazgo, su presencia en la cancha fue fundamental para la conquista del primer lugar.

"El premio 'Atleta del Año' es un reflejo de todo el trabajo que hemos realizado como equipo. Me siento muy afortunada de representar a México en un deporte que sigue ganando seguidores y reconocimiento internacional", comentó Victoria Chávez en su discurso tras recibir el galardón.

Laura Burgos, un Merecido Reconocimiento

En una de las votaciones más reñidas de los últimos años, Laura Burgos, también integrante del equipo de flag football, logró un brillante tercer lugar en la categoría. La mediática jugadora, conocida por su perseverancia y habilidades tácticas, recibió el reconocimiento que su desempeño merece, y aunque no logró el primer lugar, su inclusión en las primeras posiciones del podio de "Atleta del Año" refleja su relevancia en la escena global del flag football.

Burgos, quien ha sido un pilar en la construcción de la competitividad del deporte en México, agradeció el apoyo de sus fans y compañeros de equipo: "Este lugar en las votaciones es un reflejo del trabajo colectivo. El flag football ha crecido mucho y somos un ejemplo de que con esfuerzo y dedicación, todo es posible".

El Flag Football Gana Terreno

El reconocimiento de Chávez y Burgos también pone en evidencia el auge que está teniendo el flag football a nivel mundial. Aunque el deporte sigue siendo considerado emergente en muchas partes del mundo, el triunfo de México en The World Games 2025 ha sido un detonante para su visibilidad y crecimiento. Las jugadoras mexicanas han dejado claro que no solo son competidoras de élite, sino también figuras clave en la evolución del deporte.

Con la obtención de la medalla de oro, Chávez se consolidó como una de las mejores exponentes del Flag Football. @Conadeoficial

El próximo ciclo olímpico puede traer grandes noticias para el flag football, y las voces de atletas como Victoria Chávez y Laura Burgos están marcando el camino para su inclusión en eventos de mayor prestigio, como los Juegos Olímpicos.

Mirando al Futuro

Con la medalla de oro en la mano y el título de "Atleta del Año" de The World Games en su haber, Victoria Chávez sigue mirando al futuro con ambición. La joven atleta planea seguir dando lo mejor de sí para llevar el flag football mexicano aún más lejos, y su próxima meta es repetir el éxito alcanzado en The World Games en futuras competiciones internacionales.

Por su parte, la comunidad deportiva y los seguidores del flag football en México y el mundo continúan con expectativas altas sobre lo que estas dos figuras del deporte femenino pueden lograr en los años venideros.