"Viaje no autorizado": El mensaje que rompe sueño de escoceses tras 28 años de espera

El sueño de ver a Escocia en el Mundial 2026, tras 28 años de ausencia de la Copa Mundial de la FIFA, terminó para algunos de sus aficionados, ya que de manera repentina sus permisos para ingresar a Estados Unidos cambiaron de aprobado a viaje no autorizado.

La última participación de Escocia en una Copa del Mundo fue en Francia 1998, edición en la que no lograron superar la Fase de Grupos compartida con Brasil, Noruega y Marruecos, dos de los tres rivales a los que se medirá en esta primera ronda del Mundial 2026.

Tras 6 procesos mundialistas quedándose a la orilla de la clasificación, el Mundial 2026 extendió sus plazas de 32 a 48, otorgándole la posibilidad a The Tartan Army (nombre por el que es conocido su afición) de volver a vibrar con los suyos durante la máxima justa que otorga el futbol.

De manera inesperada, centenas de aficionados que listaban su viaje del Reino Unido hacia los Estados Unidos, visualizaron un mensaje y la ilusión terminó completamente a pocos días de que Escocia debute en la Copa Mundial de la FIFA 2026. De ‘aprobado’, se modificaron a un ‘viaje no autorizado’.

Escocia nunca superó la Fase de Grupos (8 ediciones)

La noticia supone un duro golpe para el combinado británico que será parte del Grupo C de la justa con la encomienda de que en esta novena presentación en un Mundial, por fin puedan superar la Fase de Grupos, ya que en las 8 ediciones anteriores se quedaron con las manos en la puerta de avanzar a la siguiente etapa.

Estos son los partidos de Escocia en el Mundial 2026:

Escocia Vs Haití / sábado 13 de junio, 19:00 horas - Foxborough.

Escocia Vs Marruecos / viernes 19 de junio, 16:00 horas - Foxborough.

Escocia Vs Brasil / miércoles 24 de junio, 16:00 horas - Miami.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG