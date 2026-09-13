¡Otra vez! Julián Álvarez no jugará con el Atlético de Madrid, ¿Qué le pasó?

La Real Sociedad recibe este domingo al Atlético de Madrid en el Reale Arena por la quinta jornada de LaLiga. Los locales buscarán sumar de a tres ante un rival que llega con urgencias y varias ausencias importantes en el plantel.

El conjunto de Diego Simeone necesita reaccionar tras resultados recientes adversos y aprovechar el viaje a San Sebastián para encarrilar el camino en la tabla.

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Julián Álvarez es baja para el Real Sociedad vs Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid llega a Anoeta con la necesidad imperiosa de sumar de a tres. Tras un arranque irregular de temporada, los puntos en San Sebastián se vuelven prioritarios para no descolgarse y mantener viva la pelea por los puestos de arriba.

Sin embargo, el equipo no podrá contar con uno de sus delanteros más importantes. Julián Álvarez fue dado de baja para el encuentro por una sobrecarga muscular. El propio club rojiblanco lo comunicó oficialmente este domingo.

“Julián no viaja a San Sebastián por una sobrecarga muscular por la que se retiró de la sesión de entrenamiento de ayer. Realizadas las pruebas pertinentes, los servicios médicos han descartado su presencia en el partido de hoy”, se lee en el comunicado.

El argentino sintió molestias en el tramo final del entrenamiento del sábado en Majadahonda y tuvo que abandonar la sesión.

Tras las pruebas médicas pertinentes, los servicios del club descartaron su presencia y confirmaron que no viajaría a San Sebastián. La baja se suma a las de Pablo Barrios y Alexander Sørloth, también por problemas musculares.

Un mal arranque de temporada para Julián Álvarez

Este inicio de campaña ha sido complicado para el delantero argentino. Entre la novela de su posible salida al Barcelona durante el verano, los pocos minutos que ha disputado, los partidos que se ha perdido y ahora esta lesión, Álvarez no ha logrado encontrar regularidad ni su mejor versión con la camiseta del Atlético.

El cordobés llega sin goles y con escasa producción ofensiva. Justo cuando había debutado como titular completo en el reciente partido ante el Liverpool, esta sobrecarga vuelve a frenar su progresión y deja en evidencia un comienzo de temporada muy lejos de las expectativas.