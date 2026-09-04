Simeone le “lee la cartilla” a Julián Álvarez: quieren goles

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, se lo dejó claro a Julián Álvarez tras su fichaje frustrado por el Barcelona, esperando que el jugador esté contento y les dé goles a lo largo de la temporada de LaLiga.

“Quiero ser claro, la vida está llena de oportunidades y esta es una que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y, desgraciadamente, nos pasamos mucho tiempo juzgando. Hay que juzgar menos y preocuparse más por aprender. Esto es aprendizaje puro para él, tiene la oportunidad de que estas situaciones lo hagan mejor a él. Lo vemos feliz, queremos que esté contento, que nos dé goles”, indicó el argentino.

Diego Pablo Simeone espera que Julián Álvarez aprenda del fichaje frustrado con el Barcelona Reuters

Julián Álvarez será convocado para el duelo contra el Athletic Club en el Estadio San Mamés, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga. Simeone reiteró que espera lo mejor de él y de todos sus compañeros.

“Está entrenando muy bien, mañana va a venir convocado y va a ser parte del grupo que sale para jugar en Bilbao. Esperando lo mejor de él como de todos sus compañeros”, dijo el técnico

Julián Álvarez solicitó un traspaso durante el Mundial con Argentina, pero tras el cierre del mercado, continuará en el Atlético de Madrid.

“Miro hacia delante, tenemos una temporada muy bonita con un montón de retos y posibilidades, iremos partido a partido”, agregó “El Cholo”.