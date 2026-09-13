Raúl Jiménez marca en el último minuto y los Wolves vencen a Sheffield United

El Sheffield United y los Wolves protagonizaron un duelo intenso y cerrado en el Championship, sin embargo, Raúl Jiménez le dio los tres puntos a los ‘Lobos’ con su gol de último minuto (0-1).

El conjunto visitante controló mejor la posesión y generó más peligro, mientras que los locales se defendieron con orden y buscaron contraataques.

Raúl Jiménez vive un gran momento en los Wolves Captura de pantalla

El partido se resolvió en el tiempo de descuento, cuando Raúl Jiménez, ingresado desde el banquillo, solamente tuvo que empujar el balón, después de que le cayera en los linderos del área.

El triunfo de los Wolves, conseguido en el minuto 90, les permitió sumar tres puntos de oro en un choque trabado y de mucha lucha.

Con este triunfo, el Wolverhampton se coloca en la 7ª posición de la tabla del Championship con 11 puntos (tras 6 partidos: 3 victorias, 2 empates y 1 derrota).

Su próximo compromiso será el miércoles 16 de septiembre, cuando visiten al Everton por la Copa de la Liga. Mientras que el domingo 20 recibirán en el Molineux al West Bromwich Albion en un derbi de los Midlands.

El gran momento de Raúl Jiménez con los Wolves

Raúl Jiménez vive un momento extraordinario en su segunda etapa con el Wolverhampton. Tras regresar al club en el verano de 2026, el delantero mexicano ha sumado ya varios partidos en el Championship y competiciones domésticas, aportando goles y asistencias de forma constante.

En esta nueva etapa lleva tres goles y una asistencia en poco más de media docena de apariciones, manteniendo la efectividad que le caracterizó en su primer paso por Molineux.

A lo largo de sus dos periodos con los Wolves, Jiménez ha disputado más de 170 partidos, superando los 60 goles y sumando alrededor de 20 asistencias, cifras que lo consolidan como uno de los máximos referentes históricos del club.

A sus 35 años, el mexicano sigue en plena forma, aportando liderazgo, goles decisivos y demostrando que su carrera atraviesa un momento especial, lejos de cualquier declive.