Atlético de Madrid cae por goleada ante el Athletic Club en el regreso de Julián Álvarez

El Atlético de Madrid perdió 3-0 ante el Athletic Club de Bilbao este sábado, en un partido que marcó el regreso de Julián Álvarez después de ausentarse en la jornada anterior y perderse varias sesiones de entrenamiento. El argentino ingresó en el segundo tiempo, pero no pudo evitar la goleada en San Mamés.

Álvarez entró al minuto 59 en lugar del coreano Lee Kang-in. Durante los minutos que estuvo en la cancha buscó generar una oportunidad para reducir la desventaja, aunque no consiguió encontrar una acción que permitiera al conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone acercarse en el marcador.

El encuentro se mantuvo sin goles durante la primera mitad, pero el Athletic Club resolvió el partido en los primeros minutos del complemento. Los locales aprovecharon errores defensivos del cuadro madrileño para construir una ventaja que ampliaron en los minutos finales.

Nico WIlliams abrió el marcador para el Athletic. REUTERS

Athletic Club aprovecha los errores del Atlético

La apertura del marcador llegó al minuto 46. Iñaki Williams envió un centro al área que tuvo un desvío en la defensa del Atlético y terminó en la posición de su hermano Nico Williams. El delantero apareció para conectar de cabeza y colocar el 1-0.

La segunda anotación llegó apenas dos minutos después. Iñaki Williams volvió a participar en la jugada al encontrar a Robert Navarro. El futbolista consiguió quitarse la primera marca al controlar el balón y, con su segundo toque, sacó un disparo que terminó en el fondo de la portería.

El conjunto de Bilbao mantuvo la ventaja durante el resto del encuentro, mientras la visita no encontró la forma de convertir sus intentos en una anotación.

Cuando se cumplían los 90 minutos, un nuevo error defensivo dejó al Athletic con otra oportunidad. La zaga colchonera no logró cortar un centro y el balón quedó para Oihan Sancet, quien definió con un disparo raso dirigido al poste derecho para establecer el 3-0 definitivo.

Con este resultado, el equipo de Simeone sufrió su primera derrota de la temporada en LaLiga española y perdió terreno respecto a los primeros puestos, aunque la cuarta jornada todavía se encuentra en desarrollo.

Obed Vargas sigue borrado en el Atlético de Madrid

Mientras Julián Álvarez reapareció en el terreno de juego, el mexicano Obed Vargas volvió a quedar fuera de los planes del Atlético de Madrid. El mediocampista no fue considerado para ocupar un lugar en el banquillo y tampoco acompañó al equipo durante su visita a Bilbao.

La situación mantiene en incertidumbre el futuro del futbolista, especialmente porque las principales ligas europeas ya cerraron sus registros. Aunque todavía existen mercados abiertos, una salida implicaría valorar opciones distintas para encontrar minutos.

Entre los escenarios que permanecen sobre la mesa está continuar con el Atlético de Madrid y esperar oportunidades bajo las órdenes de Simeone, al menos, hasta el mercado de invierno. La otra posibilidad sería buscar una transferencia a una liga europea de menor renombre que aún tenga registros abiertos.

Por ahora, el destino de Vargas permanece sin definirse mientras continúa su falta de actividad con el conjunto rojiblanco.