Verstappen y Norris piden pastillas para el dolor por los severos baches en Austin F1

Uno de los grandes temas del Gran Premio de los Estados Unidos 2026 en Austin ha sido los baches que han tenido que padecer los pilotos, con un llamado de atención especial por parte de Max Verstappen y Lando Norris, quienes han admitido tener que tomar pastillas para el dolor dado que, este problema, se ha vuelto más recurrente en la F1, pero ahora en el Circuito de Las Américas se está complicando.

Verstappen, cuatro veces campeón mundial, fue el más contundente. Aunque elogió el trazado y la ciudad, afirmó: “Me encanta este circuito, me encanta esta ciudad. Es uno de los trazados más bonitos y uno de los mejores lugares a los que venir. Pero los baches que hay aquí son inaceptables”, dijo en la zona de medios.

El neerlandés de Red Bull también cuestionó las reparaciones parciales realizadas en años anteriores: “En los últimos años han intentado reducirlos aquí y allá, pero eso es simplemente un paño de agua tibia a un problema mucho mayor: lo que hay debajo de la pista. Esa es la zona que hay que reforzar prioritariamente”.

El cuatro veces campeón del mundo incluso señaló que los impactos que sufre ya le han dañado la espalda. “Necesitaría pedir una columna nueva después del fin de semana, o volverme como Robocop”.

Lando Norris, vigente campeón del mundo, hizo un llamado desde el viernes cuando admitió que “hay muchos lugares en los que necesito tomar pastillas para el dolor de cabeza antes de salir. Simplemente porque hay tantos baches y te golpeas la cabeza bastante fuerte contra los reposacabezas y demás por culpa de los baches, así que desde luego no es algo agradable”.

George Russell y otros pilotos han señalado que el problema no solo es de los trazados sino de la necesidad de tener los monoplazas lo más cercanos posibles al suelo, con una distancia a veces apenas de 10 milímetros, por ello, han considerado que, tal vez, lo ideal sería reasfaltar los circuitos cada dos años.