Checo Pérez prevé una dura carrera en Austin tras complicada clasificación de Cadillac

El equipo Cadillac F1 vivió una complicada jornada de clasificación en el Gran Premio de los Estados Unidos. Sergio Pérez y Valtteri Bottas se ubicaron en las posiciones 21 y 22 en la pista durante la Q1, aunque para la carrera del domingo ambos ganarán dos lugares para arrancar desde la posición 19 y 20, respectivamente, favorecidos por las penalizaciones de motor de algunos rivales.

A pesar de extraer el máximo rendimiento del monoplaza MAC-26, la escuadra estadounidense admitió que la brecha respecto a Williams sigue siendo difícil de recortar a una sola vuelta.

“Desafortunadamente no le saqué el máximo provecho al auto. Creo que estábamos como medio segundo por delante, pero tuve un problema con el KERS y básicamente aceleré un poco demasiado temprano porque tenía tráfico en la última curva y el sistema se confundió. Es difícil entender exactamente qué pasó, pero perdí dos décimas en el sector final. Eso nos habría puesto un poco más cerca de Williams, aunque no habría sido suficiente”.

De cara a la competencia pactada a 56 vueltas en el Circuito de las Américas, Checo Pérez anticipa una carrera de alto desgaste con los neumáticos.

Mañana va a ser más difícil. Esta pista es muy dura con los neumáticos del lado derecho y va a ser un reto conservarlos. Así que sí, será un domingo interesante. No espero nada grandioso, pero daremos nuestro mejor esfuerzo”.

Por su parte, el director del equipo, Marcin Budkowski, reconoció las carencias actuales del paquete técnico, aunque mantiene el enfoque en aprovechar cualquier oportunidad en la carrera de casa:

“La escuadra ejecutó bien el plan para la clasificación, pero esto ha dejado al descubierto nuestras debilidades actuales en rendimiento y paquete. Aun así, tanto Checo como Valtteri condujeron bien para sacar lo máximo del MAC-26. Será una carrera calurosa, bacheada y dura para las gomas, por lo que nuestro objetivo será llevar ambos autos a la meta frente a nuestra afición”.