Antonelli roba la pole en Austin mientras que Checo Pérez arrancará 19

El líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, conquistó su séptima pole position de la temporada 2026 en el Gran Premio de los Estados Unidos tras vencer a Max Verstappen en una clasificación vibrante en el Circuito de las Américas. El joven italiano rompió la racha de poles consecutivas del neerlandés y detuvo el reloj en 1m34.035s durante su primer intento de la Q3, registro que le valió para superar por 0.179 segundos al piloto de Red Bull y a un sorprendente Isack Hadjar.

La sesión arrancó en la Q1 con Lando Norris al frente marcando un tiempo de 1m35.029s. Mientras los autos de Ferrari y Red Bull aseguraron su pase, el dúo de Mercedes formado por Antonelli y George Russell, así como Oscar Piastri, lograron avanzar utilizando el compuesto medio para guardar un juego de blandos.

En el fondo, Fernando Alonso logró meterse a la Q2 dejando eliminados a Esteban Ocon, Lance Stroll, Carlos Sainz, Alex Albon y a la dupla de Cadillac, donde Sergio "Checo" Pérez volvió a superar a su compañero Valtteri Bottas para ubicarse en el casillero 21.

Para la Q2, Charles Leclerc lideró la tabla con un registro de 1m34.198s por delante de las 'Flechas de Plata'. La batalla por entrar a la Q3 se decidió en un cierre dramático donde los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson dieron el salto al 'Top 10', dejando fuera a Pierre Gasly por apenas 0.022 segundos.

El drama final en la Q3 se resolvió muy temprano. La primera marca de Antonelli resistió todos los embates finales, ya que ninguno de los punteros logró mejorar en su segundo intento.

Tras dominar las tres prácticas libres, Ferrari vio desvanecerse su ventaja: Leclerc debió conformarse con el quinto puesto tras perder su mejor giro por límites de pista en la Curva 10, quedando justo por delante de Lewis Hamilton.

¿En qué posición arrancará Checo Pérez en Austin?

Aunque el piloto mexicano se ubicó en la posición 21 avanzará dos posiciones ante las sanciones de Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto.