‘Checo’ Pérez vaticina un choque masivo en la F1

Sólo es cuestión de tiempo para que se produzca un choque masivo en la línea de salida de la Fórmula Uno, a menos que se modifiquen las nuevas normas sobre motores, así lo consideró el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, previo al Gran Premio de China 2026.

“Es solo cuestión de tiempo que se produzca un choque masivo. Estas unidades de potencia son muy difíciles de arrancar. Y entonces puede ser muy, muy peligroso, porque las velocidades que se alcanzan en dos o tres segundos son extremas”, dijo ‘Checo’ Pérez, piloto de Cadillac.

Las palabras de 'Checo' Pérez tuvieron eco previo al GP de China 2026 de la F1 AFP

Con las nuevas normativas en la F1, los autos producen más torque, que significa que un monoplaza desde la parte trasera de la parrilla puede llegar a la línea de salida a una velocidad mayor.

Las palabras de ‘Checo’ Pérez tuvieron eco. Liam Lawson, piloto de Racing Bulls, señaló que se preparó para un impacto después de que su auto tuvo problemas para salir en el pasado Gran Premio de Australia y vio cómo Franco Colapinto se acercó rápidamente por el retrovisor.

'Checo' Pérez y Valtteri Bottas tratarán de dar un paso adelante con Cadillac AFP

“Por el momento, es bastante peligroso”, dijo Lawson, quien también elogió al argentino por su maniobra para evitar un choque.

Cuando se le preguntó si se podía hacer algo para mejorar la consistencia de las salidas, el neozelandés señaló que “si sigue así, entonces sí”.

Por su parte, Carlos Sainz, de Williams, coincidió con ‘Checo’ Pérez en el que se avecina un gran accidente, a menos que se cambien las reglas y agregó que el nuevo modo “boost”, que se introdujo para facilitar los adelantamientos, también significa que los bólidos puedan alcanzar con rapidez al piloto que les precede.