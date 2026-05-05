¡El verdugo mexicano! Rafa Márquez le quitó la Champions League al Arsenal en su última Final

El Arsenal por fin regresó a la gran cita. Tras vencer al Atlético de Madrid con un marcador global de 2-1, los londinenses se instalaron nuevamente en la antesala por el título de la Champions League. Tuvieron que pasar 20 largos años para que los aficionados ‘Gunners’ volvieran a soñar con levantar la codiciada "Orejona". Sin embargo, este regreso inevitablemente reabre una herida profunda en la memoria del club inglés: aquella dolorosa Final de 2006, cuando el Barcelona, impulsado por el talento del mexicano Rafa Márquez, destruyó por completo sus ilusiones en la capital francesa.

Jugadores del Arsenal celebrando su regreso a una Final de Champions League. REUTERS

EL DÍA QUE RAFA MÁRQUEZ HIZO LLORAR A LONDRES

El 17 de mayo de 2006 quedó grabado con letras de oro en la historia del futbol mexicano, pero también como una pesadilla inolvidable para el equipo de Londres. En el majestuoso Stade de France en París, Rafa Márquez saltó a la cancha como titular indiscutible en el esquema del estratega Frank Rijkaard. El "Káiser" michoacano jugó los 90 minutos con una jerarquía absoluta y se convirtió en el primer futbolista mexicano en conquistar el torneo de clubes más importante del planeta.

Rafa Márquez y Carles Puyol marcando a Thierry Henry. AFP

Aquel partido parecía un auténtico cuento de hadas para el Arsenal. A pesar de quedarse con un jugador menos por la expulsión del portero alemán, Jens Lehmann, los dirigidos por Arsene Wenger abrieron el marcador a los 37 minutos. Un potente cabezazo de Sol Campbell desató la locura de los seguidores ingleses y llenó de confianza a su máxima figura, el delantero Thierry Henry, quien jugaba prácticamente en casa. Parecía que la gloria europea se pintaba de rojo y blanco.

LA ÉPICA REMONTADA AZULGRANA Y EL NUEVO SUEÑO INGLÉS

Pero el destino preparó un giro totalmente dramático. El conjunto catalán aprovechó su superioridad numérica y, con una paciencia letal, encontró los espacios en el tramo final del encuentro. El camerunés Samuel Eto'o igualó las acciones a los 76 minutos y, poco después, Juliano Belletti selló el 2-1 definitivo al 81'. La impecable labor defensiva de Rafa Márquez junto a Carles Puyol, sumada a las atajadas providenciales de Víctor Valdés, formaron una auténtica muralla que frustró cualquier intento de respuesta por parte de Henry, Robert Pires y compañía para rescatar el empate.

Barcelona levantó su segunda Champions tras vencer al Arsenal. REUTERS

Hoy, en pleno 2026, el panorama luce muy distinto para la escuadra de Londres. Tras superar al cuadro colchonero y dejar atrás el inmenso trauma provocado por aquel mítico equipo blaugrana, el Arsenal afronta una nueva y dorada posibilidad de conquistar su primera Champions League. Con un plantel renovado, lleno de talento y sed de revancha, los ingleses solo esperan al vencedor de la llave entre el Bayern Múnich y el París-Saint Germain para disputar el partido cumbre. La afición que sufrió hace dos décadas hoy inunda las calles de alegría, esperando por fin coronarse en la cima del futbol europeo.