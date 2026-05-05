¡Arsenal regresa a la Final de la Champions League 20 años después tras vencer al Atlético!

El Arsenal logró una hazaña histórica y regresó a la cúspide del futbol europeo. Después de una eterna espera de dos décadas, el conjunto de Londres consiguió su ansiado boleto a la Final de la Champions League. En un partido lleno de tensión disputado en el Emirates Stadium, el equipo local derrotó 1-0 al Atlético de Madrid, sellando de esta forma su pase con un marcador global de 2-1. Los pupilos dirigidos por el estratega Mikel Arteta borraron los fantasmas del pasado y emularon a la legendaria plantilla de Arsene Wenger y Thierry Henry, quienes disputaron por última vez el título en aquel lejano 2006 contra el Barcelona. Hoy, una nueva generación escribe su propio legado.

Viktor Gyokeres rematando de derecha, REUTERS

EL GOL DE BUKAYO SAKA QUE HIZO VIBRAR LONDRES

Desde los primeros minutos, el encuentro mostró la típica intensidad de las noches mágicas de Champions League. El cuadro inglés tomó la iniciativa mediante disparos lejanos de Riccardo Calafiori y acercamientos peligrosos por la banda de Eberechi Eze, mientras que la escuadra colchonera respondió tímidamente con un remate cruzado de Julián Alvarez al minuto 8. La tensión dominó el medio campo, donde las faltas constantes cortaron el ritmo del juego.

Bukayo Saka rematando tras un rebote de Jan Oblak. REUTERS

Sin embargo, justo cuando parecía que el primer tiempo terminaba sin anotaciones, el estadio estalló en un júbilo total. Corría el minuto 44 cuando el talentoso extremo inglés Bukayo Saka encontró un espacio letal muy cerca de la portería rojiblanca; sin dudarlo, sacó un potente zurdazo que cruzó la red defendida por el arquero esloveno Jan Oblak. Instantes después, Leandro Trossard casi amplió la ventaja con un tiro raso al centro, pero el portero visitante evitó una tragedia mayor antes del pitazo del descanso.

LA RESISTENCIA INGLESA Y LA DESESPERACIÓN COLCHONERA

Para la segunda mitad, el Atlético de Madrid salió con la obligación absoluta de buscar el tanto que forzara los tiempos extras. Los madrileños adelantaron sus líneas e inquietaron el área rival a través de los botines de Antoine Griezmann y Giuliano Simeone, pero sus intentos terminaron bloqueados o salieron ligeramente desviados del arco. La dupla defensiva local, liderada por Gabriel Magalhães y William Saliba, construyó un muro verdaderamente infranqueable.

Ante la falta de claridad, el banquillo visitante mandó toda su artillería ofensiva al terreno de juego. Ingresaron figuras como Thiago Almada, Alexander Sørloth y Álex Baena, buscando un milagro agónico en la recta final. Por su parte, el entrenador local ajustó sus piezas y reforzó el control de la pelota con las entradas de Martin Ødegaard y Martín Zubimendi, este último reemplazando a un extenuado Myles Lewis-Skelly.

Giuliano Simeone superando a David Raya. REUTERS

Los minutos finales se convirtieron en un verdadero drama deportivo. El cuarto oficial agregó cinco minutos de reposición que parecieron eternos para la afición londinense. La enorme tensión en la cancha provocó que el árbitro mostrara tarjetas amarillas tanto a Koke como al guardameta Kepa Arrizabalaga en el último suspiro del reloj.

Finalmente, el silbatazo de conclusión resonó en todo el recinto y desató la fiesta total de los 'Gunners'. Ahora, este renovado y sólido Arsenal vigilará muy de cerca la otra semifinal, donde el PSG, vigente campeón con ventaja previa de 5-4, visita la Allianz Arena del Bayern Múnich, para definir así a su último gran obstáculo en la búsqueda de la tan anhelada "Orejona".