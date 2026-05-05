Revelan a los árbitros para los Cuartos de Final de vuelta del Clausura 2026

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol reveló las designaciones oficiales para los emocionantes partidos de vuelta de los Cuartos de Final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Los silbantes enfrentan una inmensa responsabilidad este fin de semana, ya que las series llegan con altos niveles de tensión tras las polémicas de los partidos de ida y los equipos buscarán a toda costa su boleto a las Semifinales.

Adonai Escobedo estará en el Pachuca vs Toluca. Mexsport

SÁBADO DE DEFINICIONES: CHIVAS POR LA ÉPICA Y CRUZ AZUL A SELLAR SU PASE

La actividad arranca el sábado 9 de mayo de 2026 en la perla tapatía. Las Chivas enfrentan una misión verdaderamente titánica en el Estadio Akron frente a los Tigres de la UANL. El silbante encargado de impartir justicia en este duelo vital será Marco Antonio Ortiz Nava, quien estará acompañado en el VAR por Diana Stephanía Pérez Borja. El Rebaño Sagrado padeció un infierno en Nuevo León al caer 3-1, por lo que el sublíder del torneo necesita apelar a la épica y vencer por dos goles de diferencia para avanzar de ronda.

Katia Itzel García estará en el Cruz Azul vs Atlas. Mexsport

Más tarde, las miradas se trasladarán al partido de Cruz Azul contra Atlas. Para este compromiso, la jueza central designada fue Katia Itzel García Mendoza, respaldada por Guillermo Pacheco Larios desde la cabina del videoarbitraje. La Máquina respira con mucha tranquilidad tras asaltar la casa de los Zorros y ganar 3-2 en un choque lleno de goles. Ahora, en condición de local, la escuadra cementera amarrará su clasificación con un triunfo, un empate o incluso dándose el lujo de perder por un gol, gracias a su mejor posición en la tabla general.

DOMINGO DE CLÁSICO CAPITALINO Y UN MONARCA CONTRA LAS CUERDAS

Para el domingo 10 de mayo de 2026, la agenda futbolística nos regala el plato fuerte del fin de semana. El Clásico Capitalino vivirá su desenlace en el mítico Estadio Olímpico Universitario. El experimentado árbitro internacional César Arturo Ramos Palazuelos llevará las riendas de este tenso choque entre Pumas y América, apoyado por Erick Yair Miranda Galindo en el VAR. Tras el espectacular empate 3-3 en la ida, la balanza se inclina ligeramente para los universitarios; al culminar como líderes generales, a los auriazules les basta mantener la igualdad global. En contraste absoluto, las Águilas saltarán al campo enemigo con la obligación ineludible de conseguir el triunfo para evitar la eliminación.

César Arturo Ramos estará en el Pumas vs América. Mexsport

Finalmente, el actual bicampeón del balompié azteca se juega la vida en el Estadio Hidalgo. El compromiso entre los Tuzos del Pachuca y el Toluca contará con el arbitraje central de Adonai Escobedo González, con Salvador Pérez Villalobos a cargo de la tecnología. La ilusión del histórico tricampeonato luce borrosa para los Diablos Rojos, quienes tropezaron en casa por 1-0. Ahora, si los escarlatas desean mantenerse en el trono, necesitarán doblegar a los hidalguenses por dos goles de diferencia, un reto mayúsculo que definirá de qué está hecho el rey vigente de la Liga MX.