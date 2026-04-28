Rafael Márquez pide paciencia con la Selección Mexicana; aplaude labor de Javier Aguirre

Rafael Márquez, auxiliar de la Selección Mexicana, recriminó las críticas que se viven en el entorno del Tricolor y la ruta al Mundial 2026, por lo que pidió paciencia a la afición.

“Hoy en día tenemos la oportunidad de vivir un Mundial, vivimos en una sociedad en la que estamos pendientes de lo rápido, de lo inmediato, que si no pasan las cosas rápido nos desesperamos, necesitamos paciencia, tenemos que volver a nuestras bases, ser pacientes y trabajar, disfrutar el proceso, invitarlos a su mejor versión, no pensar en el pasado ni en lo que viene, pensar en lo de hoy", expresó Rafa Márquez durante la campaña de Flamin’Hot de Sabritas rumbo al Mundial 2026.

Del otro lado de la moneda y de los abucheos de la fanaticada en reiteradas ocasiones contra la Selección Mexicana, Rafa Márquez evocó la fortaleza que adquiere la Selección Mexicana cuando la afición está en sintonía.

“La experiencia de jugar en el Estadio Banorte hoy en día y que se una el juego con la afición es de los momentos más especiales que me han tocado, la Copa Confederaciones de 1999 el público en total apoyo y ante una Selección como la de Brasil, es lo que noto que nos hace únicos, debe ser una ventaja única para nosotros el apoyo de la gente, sentirnos arropados, que se haga ese match".

Respecto a las expectativas en la Copa del Mundial 2026, en la que México enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia en la fase de grupos, Rafa Márquez añadió que "todos luchamos para intentar ser los mejores, por conquistar un trofeo y gracias a los rivales hemos aprendido a ser mejores, sin rivales no crecemos, la competencia debe ser así".

Por último, Rafa Márquez destacó el legado del seleccionador Javier Aguirre, quien dirige a México en un tercer ciclo.

"Hoy en día tengo el privilegio de aprender del entrenador de la Selección, Javier Aguirre, ha vivido el Mundial desde su propia mano dese el 86', donde México ha hecho su mejor versión y donde ha llegado a lo más lejos posible en un Mundial. Él nos platica que vivir un Mundial en nuestra casa es totalmente diferente, ése es el plus que tenemos, nuestra cultura como mexicanos, el picante nos hace referentes a nivel mundial porque somos un país que lo lleva en su gente".