¿Qué marca viste a cada selección en el Mundial 2026? Guía de uniformes

El Mundial 2026 contará con la mayor cantidad de selecciones en la historia, con 48 equipos clasificados, pero también será una guerra comercial entre las firmas de ropa deportiva queriendo demostrar que su compañía viste a los mejores, con tres empresas teniendo la mayor parte del pastel en cuanto a los uniformes.

Vestir a una selección nacional no es una decisión a la ligera. Cada firma que ofrece un acuerdo a un equipo debe ponderar el dinero que pagará por el derecho contra los beneficios económicos que obtendrá en el acuerdo, pero también la imagen que transmitirá dado que los mejores siempre quieren ligarse con los ganadores.

Por ejemplo, Alemania disputará su último mundial vistiendo a la firma local Adidas, esto antes de iniciar un acuerdo que se valora en casi 90 millones de dólares por año con Nike a partir del 2027. El final de la relación entre el equipo teutón y la marca local y la nueva firma con una empresa americana resultó uno de los movimientos más impactantes en la historia previa al Mundial.

Mientras que Adidas y Nike son las compañías líderes en este rubro con 13 selecciones cada una para la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, vistiendo a los grandes favoritos y selecciones locales, Puma también figura en el escenario con 11 equipos, pero con Portugal como su gran estrella.

Las selecciones con menos oportunidades de poder brillar en el Mundial también son las que tienen acuerdos más modestos y con firmas de menor impacto. Umbro y Reebok están presentes con República Democrática del Congo y Panamá, respectivamente, mientras que Kappa tiene a Túnez.

Las firmas Kelme y Jako son las que destacan en el listado fuera de las grandes con dos selecciones cada una. La firma española tiene a Bosnia y Jordania, mientras que la alemana cuenta con Iraq y Uzbekistán.

Listado de marcas que visten a cada selección en el Mundial 2026

Adidas

Alemania

Argelia

Arabia Saudita

Argentina

Bélgica

Colombia

Curazao

Escocia

España

Japón

México

Qatar

Sudáfrica

Nike

Australia

Brasil

Canadá

Corea del Sur

Croacia

Estados Unidos

Francia

Inglaterra

Noruega

Países Bajos

Suecia

Turquía

Uruguay

Puma

Austria

Costa de Marfil

Egipto

Ghana

Marruecos

Nueva Zelanda

Paraguay

Portugal

República Checa

Senegal

Suiza

Selecciones con otras marcas