Champions League: Arsenal vs Atlético de Madrid - EN VIVO (Semifinal - Vuelta)
Sigue EN VIVO el partido de vuelta de la Semifinal de Champions League entre Arsenal y Atlético de Madrid, a través de nuestro Minuto a Minuto
Arsenal está venciendo por la mínima al Atlético de Madrid con gol de Bukayo Saka
Bukayo Saka aparece oportunamente para empujar un rebote concedido por Jan Oblak y abrir el marcador en Londres
Arsenal estaba combinando bien, pero el último toque dentro del área llegó justo a Oblak
Por más que el Arsenal intenta hacer daño, no logra romper el bloque bajo colchonero
Antoine Griezmann derriba dentro del área a Leandro Trossard, pero no se señala falta
Los colchoneros ahora sí tratan de generar algo de peligro y logran posesiones largas
Centro raso de Miles Lewis-Skelly que se pasea por el área sin que nadie empuje el balón
Llegó Declan Rice a línea de fondo y mandó un centro que Marcos Llorente envía a tiro de esquina
Los dirigidos por Mikel Arteta son mejores, pero el Atlético no cede en defensa
El extremo del Arsenal remata de pierna derecha solo en segundo poste, pero manda el balón a un costado del arco
Viktor Gyokeres obliga a Robin Le Normand a rechazar la pelota
Balón rebotado dentro del área del Arsenal que se encuentra Giuliano Simeone, pero su remate sale a un lado de la portería de David Raya
Disparo de Riccardo Calafiori que se va por encima del arco que defiende Jan Oblak
Disparo de Julián Álvarez que se va a un lado del arco
Los dirigidos por Diego Simeone apuestan al contragolpe y un bloque bajo
Atlético de Madrid apuesta por esperar bien plantado en su campo
Suena el himno de la Champions League en Londres
La última vez que disputó el título de Europa fue en 2006, cayendo ante el Barcelona
En el Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid y Arsenal igualaron 1-1 con las anotaciones de Viktor Gyokeres y Julián Álvarez
El duelo se celebrará en el Arsenal Stadium de Londres, Inglaterra