Champions League: Arsenal vs Atlético de Madrid - EN VIVO (Semifinal - Vuelta)

Arsenal está venciendo por la mínima al Atlético de Madrid con gol de Bukayo Saka

Bukayo Saka aparece oportunamente para empujar un rebote concedido por Jan Oblak y abrir el marcador en Londres

Arsenal estaba combinando bien, pero el último toque dentro del área llegó justo a Oblak

Eberechi Eze se quedó con las ganas

41' Eberechi Eze se quedó con las ganas

Por más que el Arsenal intenta hacer daño, no logra romper el bloque bajo colchonero

Atlético de Madrid no cede en defensa

37' Atlético de Madrid no cede en defensa

Antoine Griezmann derriba dentro del área a Leandro Trossard, pero no se señala falta

¡No hay penal para el Arsenal!

34' ¡No hay penal para el Arsenal!

El partido se empareja en el Arsenal Stadium

30' El partido se empareja en el Arsenal Stadium

Los colchoneros ahora sí tratan de generar algo de peligro y logran posesiones largas

Atlético de Madrid finalmente sale de su campo

28' Atlético de Madrid finalmente sale de su campo

Centro raso de Miles Lewis-Skelly que se pasea por el área sin que nadie empuje el balón

Llegó Declan Rice a línea de fondo y mandó un centro que Marcos Llorente envía a tiro de esquina

Los dirigidos por Mikel Arteta son mejores, pero el Atlético no cede en defensa

El extremo del Arsenal remata de pierna derecha solo en segundo poste, pero manda el balón a un costado del arco

Viktor Gyokeres obliga a Robin Le Normand a rechazar la pelota

Arsenal consigue su primer tiro de esquina del partido

15' Arsenal consigue su primer tiro de esquina del partido

Balón rebotado dentro del área del Arsenal que se encuentra Giuliano Simeone, pero su remate sale a un lado de la portería de David Raya

Arsenal domina, pero no logra romper el muro colchonero.

10' Arsenal domina, pero no logra romper el muro colchonero.

Disparo de Riccardo Calafiori que se va por encima del arco que defiende Jan Oblak

Disparo de Julián Álvarez que se va a un lado del arco

Los dirigidos por Diego Simeone apuestan al contragolpe y un bloque bajo

Atlético de Madrid apuesta por esperar bien plantado en su campo

Arsenal se adueña del balón en el inicio del partido

3' Arsenal se adueña del balón en el inicio del partido

¡¡Comienza el partido de vuelta entre Arsenal y Atlético de Madrid!!

Primer Tiempo ¡¡Comienza el partido de vuelta entre Arsenal y Atlético de Madrid!!

Suena el himno de la Champions League en Londres

¡Salen los equipos al campo del Arsenal Stadium!

12:57 Hrs ¡Salen los equipos al campo del Arsenal Stadium!

La última vez que disputó el título de Europa fue en 2006, cayendo ante el Barcelona

Arsenal busca volver a una Final de Champions 20 años después

12:50 Hrs Arsenal busca volver a una Final de Champions 20 años después

En el Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid y Arsenal igualaron 1-1 con las anotaciones de Viktor Gyokeres y Julián Álvarez

La eliminatoria llega empatada a este partido de vuelta

12:35 Hrs La eliminatoria llega empatada a este partido de vuelta

Alineación del Arsenal ante Atlético de Madrid.

Alineación del Arsenal ante Atlético de Madrid. Foto de X: @Arsenal

Alineación del Atlético de Madrid ante el Arsenal.

Alineación del Atlético de Madrid ante el Arsenal. Foto de X: @Atleti

12:15 Hrs ¡¡Bienvenidos al partido de vuelta de las Semifinales de Champions League entre Arsenal y Atlético de Madrid!!