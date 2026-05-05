Última Hora Impreso de hoy

Champions League: Arsenal vs Atlético de Madrid - EN VIVO (Semifinal - Vuelta)

Sigue EN VIVO el partido de vuelta de la Semifinal de Champions League entre Arsenal y Atlético de Madrid, a través de nuestro Minuto a Minuto

Por: Enrique López

thumb
Arsenal vs Atlético de Madrid - Semifinal de vuelta.Foto: Redes Sociales
thumb
Arsenal
(2) 10 (0)
Atlético Madrid
thumb
Champions League: Arsenal vs Atlético de Madrid - EN VIVO (Semifinal - Vuelta)
Medio Tiempo¡Se termina la primera mitad en Londres!

Arsenal está venciendo por la mínima al Atlético de Madrid con gol de Bukayo Saka

thumb
Bukayo Saka rematando tras un rebote de Jan Oblak.REUTERS
45'Se agrega 1 minuto más
44'¡¡¡Gooooooooooooooooooooooool del Arsenal!!!

Bukayo Saka aparece oportunamente para empujar un rebote concedido por Jan Oblak y abrir el marcador en Londres

41'Eberechi Eze se quedó con las ganas

Arsenal estaba combinando bien, pero el último toque dentro del área llegó justo a Oblak

37'Atlético de Madrid no cede en defensa

Por más que el Arsenal intenta hacer daño, no logra romper el bloque bajo colchonero

34'¡No hay penal para el Arsenal!

Antoine Griezmann derriba dentro del área a Leandro Trossard, pero no se señala falta

30'El partido se empareja en el Arsenal Stadium
thumb
Antoine Griezmann persiguiendo a Declan Rice.REUTERS
28'Atlético de Madrid finalmente sale de su campo

Los colchoneros ahora sí tratan de generar algo de peligro y logran posesiones largas

25'¡¡Nadie remata en el Arsenal!!

Centro raso de Miles Lewis-Skelly que se pasea por el área sin que nadie empuje el balón

23'¡Centro peligroso que rechaza el Atlético!

Llegó Declan Rice a línea de fondo y mandó un centro que Marcos Llorente envía a tiro de esquina

20'Arsenal insiste con la presión

Los dirigidos por Mikel Arteta son mejores, pero el Atlético no cede en defensa

thumb
Riccardo Calafiori pateando al arco.REUTERS
17'¡No encuentra portería Bukayo Saka!

El extremo del Arsenal remata de pierna derecha solo en segundo poste, pero manda el balón a un costado del arco

15'Arsenal consigue su primer tiro de esquina del partido 

Viktor Gyokeres obliga a Robin Le Normand a rechazar la pelota

11'¡¡Ceercaa el Atlético de Madrid!!

Balón rebotado dentro del área del Arsenal que se encuentra Giuliano Simeone, pero su remate sale a un lado de la portería de David Raya

10'Arsenal domina, pero no logra romper el muro colchonero.
thumb
Leandro Trossard conduciendo el balón.REUTERS
9'¡Avisa el Arsenal!

Disparo de Riccardo Calafiori que se va por encima del arco que defiende Jan Oblak

7'¡Primer aviso del Atlético de Madrid!

Disparo de Julián Álvarez que se va a un lado del arco

5'Atlético no concede espacios

Los dirigidos por Diego Simeone apuestan al contragolpe y un bloque bajo

3'Arsenal se adueña del balón en el inicio del partido

Atlético de Madrid apuesta por esperar bien plantado en su campo

Primer Tiempo¡¡Comienza el partido de vuelta entre Arsenal y Atlético de Madrid!!
12:57 Hrs¡Salen los equipos al campo del Arsenal Stadium!

Suena el himno de la Champions League en Londres

12:50 HrsArsenal busca volver a una Final de Champions 20 años después

La última vez que disputó el título de Europa fue en 2006, cayendo ante el Barcelona

12:35 HrsLa eliminatoria llega empatada a este partido de vuelta

En el Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid y Arsenal igualaron 1-1 con las anotaciones de Viktor Gyokeres y Julián Álvarez

12:30 HrsAlineación del Arsenal
thumb
Alineación del Arsenal ante Atlético de Madrid.Foto de X: @Arsenal
12:30 HrsAlineación del Atlético de Madrid
thumb
Alineación del Atlético de Madrid ante el Arsenal.Foto de X: @Atleti
12:15 Hrs¡¡Bienvenidos al partido de vuelta de las Semifinales de Champions League entre Arsenal y Atlético de Madrid!!

El duelo se celebrará en el Arsenal Stadium de Londres, Inglaterra

Temas: