Mundial 2026: las pausas de hidratación aumentarán los ingresos por publicidad de la FIFA

¿Podría ser este el Mundial más estadunidense de la historia? Con la FIFA al mando, la respuesta es sin duda afirmativa. Además de ofrecer a los aficionados precios dinámicos para las entradas, la organización rectora del futbol introduce una medida que está redefiniendo el juego: las pausas de hidratación obligatorias hacia la mitad de cada tiempo.

Estas pausas no son nuevas, ya que se han utilizado en torneos de la FIFA y en las ligas domésticas cuando el calor es excesivo. En la Liga MX, de Ciudad Universitaria al estadio de Santos Laguna las pausas para hidratación ya son más o menos comunes. Sin embargo, la novedad crítica esta vez es que son obligatorias en todos los partidos del Mundial 2026, independientemente de la temperatura o las condiciones meteorológicas.

La FIFA ha justificado esta nueva reglamentación como un compromiso ineludible con el bienestar de los jugadores y para proteger la salud de los futbolistas ante las altas temperaturas que se esperan en Norteamérica durante el tiempo en que se llevará a cabo el Mundial, del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio.

Las pausas de hidratación buscan reducir el desgaste en el Mundial 2026... dice la FIFA. Reuters.

No obstante, esta imposición es más bien una medida para priorizar los ingresos comerciales del torneo, no tanto la salud de los protagonistas en el campo de juego. Cada pausa durará aproximadamente tres minutos, y el negocio detrás de ellas es inmenso: la FIFA permitirá a los broadcasters (canales y plataformas con derechos de exhibición) introducir publicidad y comerciales durante estos lapsos.

Como señaló con ironía Barry Glendenning del diario británico The Guardian, la imposición de las pausas obligatorias, mientras supuestamente se basa en el bienestar del jugador, convierte el futbol en un partido de cuatro cuartos, como en los juegos de la NFL o la NBA, dos ligas muy populares en la Unión Americana. En ese sentido, lo esencial es que proporciona a la FIFA una nueva y lucrativa ventana publicitaria con espacios garantizados para monetizar constantemente la Copa del Mundo.

Los críticos afirman que el futbol ha adoptado los "tiempos fuera de TV" (TV timeouts) característicos de deportes gringos como la NFL, rompiendo el hechizo tradicional de los 45 minutos continuos de juego. Esta decisión consolida que, para la FIFA, el objetivo principal del Mundial 2026 es hacer más dinero.