Pumas vs América: Robert Morales rompe el silencio sobre la alineación indebida de las Águilas

El delantero de los Pumas de la UNAM, Robert Morales, dejó claro que dentro del campamento auriazul no genera distracción la resolución de la Federación Mexicana de Futbol, que desestimó la supuesta alineación indebida de Club América en la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026.

El atacante paraguayo aseguró que el equipo universitario mantiene el enfoque total en el partido de vuelta, que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, con el objetivo de sellar su pase a las semifinales.

No hablamos de eso. Estamos enfocados en lo que sería el partido del domingo nada más”, declaró Morales, restando importancia a la polémica que rodeó la serie.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol sólo sancionó económicamente al América Captura de pantalla

Asimismo, el delantero señaló que Pumas buscará hacer valer su condición de local, replicando el desempeño que mostraron a lo largo de la fase regular, donde lograron finalizar como líderes de la clasificación general.

Estamos trabajando para llegar de la mejor manera y hacer lo que hemos venido haciendo siempre”, agregó el jugador del conjunto del Pedregal, confiado en que el equipo pueda mantener su nivel en el momento decisivo del torneo.

Con la eliminatoria aún abierta, Pumas apuesta por su solidez y regularidad para dar el siguiente paso en la Liguilla, dejando de lado cualquier factor externo y concentrándose únicamente en el rendimiento dentro del campo.