Mikel Arteta: El arquitecto que devolvió al Arsenal a la élite del futbol mundial

El destino aguardó pacientemente a que un viejo conocido regresara a casa para poner orden. Este 5 de mayo de 2026 no representó un día cualquiera en el norte de Londres; marcó el punto de inflexión donde Mikel Arteta consolidó su metamorfosis de un mediocampista elegante a un estratega implacable. El Arsenal volvió a una Final de la Champions League tras dos décadas de sequía y frustraciones, y lo hizo de la mano de un hombre que entiende el ADN "Gunner" mejor que nadie. El proyecto que inició entre dudas hace unos años, hoy camina con la firmeza de un gigante que devora Europa.

Mikel Arteta dirigiendo un entrenamiento del Arsenal. REUTERS

EL CAPITÁN QUE ORQUESTÓ EL JUEGO DESDE EL CÉSPED

La historia de Arteta no se entiende sin su etapa con los botines puestos. Formado en la mítica cantera de La Masía, el originario de San Sebastián siempre mostró una madurez táctica impropia de su edad. Tras pasar por el PSG, el Rangers y el Everton, Mikel aterrizó en el Arsenal en 2011 bajo el mando de Arsene Wenger. En Londres, no solo se adueñó del medio campo, sino que portó el gafete de capitán en años donde el club necesitaba estabilidad. Su retiro en 2016 dejó un vacío en el terreno de juego, pero abrió la puerta a una preparación técnica sin precedentes.

Mikel Arteta abrazando a Pep Guardiola. REUTERS

Inmediatamente después de colgar los zapatos, Arteta recibió el llamado de Pep Guardiola para integrarse al cuerpo técnico del Manchester City. Durante tres temporadas y media, Mikel fungió como la mano derecha del filósofo de Sampedor, absorbiendo cada concepto sobre la gestión de crisis, el juego de posición y el análisis profundo del rival. Esa etapa como asistente técnico resultó el doctorado perfecto; ahí aprendió que el éxito no solo depende del talento, sino de una estructura invisible que soporte los momentos de mayor presión.

LA REVOLUCIÓN EN LONDRES Y EL PASO A LA INMORTALIDAD

En diciembre de 2019, Arteta decidió dejar la comodidad del City para asumir el reto de rescatar a un Arsenal que navegaba en la deriva. Sus inicios fueron turbulentos, pero la directiva confió en un proceso que hoy, en este 2026, rinde frutos espectaculares. La actual temporada quedará en los libros de historia: el equipo finalizó la Fase de Liga de la Champions con una puntuación perfecta de 24 unidades, demostrando una superioridad táctica que asfixió a los rivales más poderosos de Europa.

Mikel Arteta dando indicaciones. REUTERS

A su éxito internacional se suma el dominio doméstico. Con tres jornadas por disputar en la Premier League, los "Gunners" mantienen una ventaja de 5 puntos sobre el Manchester City, dejando claro que el alumno finalmente podría superar al maestro en la carrera por el título. Mikel construyó un vestidor sano, potenció a jóvenes figuras y devolvió la identidad a una afición que sufrió durante más de 20 años. Este 5 de mayo, tras eliminar al Atlético de Madrid, Arteta dejó de ser una promesa para sentarse en el olimpo de los mejores entrenadores del futbol contemporáneo. El sueño de la primera Champions para Londres está más cerca que nunca.