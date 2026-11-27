Que vengan muchos más como el que concluye, Isaac del Toro. El UAE Emirates Team felicitó por su cumpleaños al ciclista mexicano Isaac del Toro, quien cumplió 23 años de edad, tras haber registrado el mejor año para un ciclista azteca.

El nacido en Ensenada, Baja California, se incorporó este año a uno de los equipos más competitivos del mundo, donde comparte con el mejor ciclista de la actualidad, el esloveno Tadej Pogacar, quien ha ganado cinco veces la Tour de Francia.

Además de incorporarse al UAE, Isaac terminó como el primer mexicano en el podio del Tour de Francia, en tercer lugar, y obtuvo el maillot blanco como el mejor ciclista joven de la competencia, siendo así el segundo mexicano en obtenerlo, después de Raúl Alcalá, en 1987.

Yo decido después de varios meses de analizarlo venir a UAE porque aquí estaba el mejor ciclista del mundo. El más completo, el más instintivo, al que mejor le estaban saliendo las cosas, pero no sólo eso, sino había un entorno que se comenzaba a ver muy ameno", mencionó hace unos días Isaac, en el Podcast Craks, de Oso Trava.

Además, ganó la segunda etapa en su primer Tour de Francia 2026, sumando una victoria parcial en la carrera más importante del calendario.

A diferencia de sus dos primeras campañas profesionales (3 triunfos en 2024 y 18 en 2025), en 2026 elevó el nivel de sus títulos generales al conquistar cuatro clasificaciones generales en vueltas por etapas.

En clásicas de un día, ganó el World Tour en Canadá, en septiembre y obtuvo el quinto lugar en el Mundial de Montreal.