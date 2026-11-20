La máxima goleadora histórica del futbol mexicano se reunió con el más importante exponente del ciclismo en México para compartir experiencias en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

Charlyn Corral e Isaac del Toro coincidieron en el CAR la tarde de este jueves como parte de un evento que organizó el patrocinador de hidratación del organismo, en un año en el que ha sido el más importante para ambos atletas mexicanos.

Apenas el pasado 26 de octubre, la delantera de los Tuzos del Pachuca, Charlyn Corral fue reconocida como la máxima goleadora del año a nivel mundial en la Gala del Balón de Oro, al lado de Harry Kane, ganador del Balón de Oro y Lamine Yamal, atacante del Barcelona, reconocido como la figura joven del futbol del año.

Por su parte, el nacido en Ensenada, Baja California, ganó este 2026 el tercer lugar del Tour de Francia y también fue reconocido como el mejor ciclista joven de la competencia, como parte del Team Emirates.

Además, Isaac del Toro participó en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la UCI 2026 en Montreal, Canadá, se celebró del 20 al 27 de septiembre de 2026, donde terminó en el quinto lugar histórico para un ciclista mexicano.