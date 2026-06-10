El Vasco Aguirre revela cómo preparó a México para la presión en el Estadio Ciudad de México

Pareciera un abismo de tiempo, 40 años, pero el Vasco Javier Aguirre entra de nuevo al Estadio Azteca, denominado en este 2026 como Estadio Ciudad de México, de la misma forma que aquella vez que lo hizo de pantaloncillos cortos, medias y tachones de futbol.

Revive los recuerdos con sus jugadores de por medio: “ellos mismos se han llamado familia. Me da gusto que lo hagan así, me facilitan la chamba; no es una palabra fácil decir que somos una familia”.

Dice entonces que la inauguración es un reto emocional. Él está curado de cualquier espanto: “hace 40 años entré aquí como jugador, estaba mi esposa apoyándome como lo estará de nueva cuenta, es un sueño”.

Preparó a sus jugadores para cualquier escenario

Atisba desde ahora cualquier escenario y confiesa que eso es en lo que más ha trabajado con sus futbolistas: plantearles lo que se van a encontrar cuando salgan a la cancha.

Los jugadores de la Selección están preparados mentalmente para el reto del Mundial en casa. Mexsport

“Recuerdo mucho la seguridad con la que salimos hace 40 años al terreno de juego ante Bélgica. Sentíamos que ese partido no iría mal, esperamos empezar como aquel entonces con el pie derecho. No podemos caernos, sino tener un equilibrio emocional ante 100 mil personas y millones que nos ven; trabajar todo, desde el clima, las injusticias y los accidentes. Hemos elegido jugadores con carácter y los sometimos a muchas pruebas para llegar a este momento”.

Y en ese reflejo de historias, reconoce que han logrado seguir adelante con buen ánimo a pesar de los caídos; aquellos elementos que estuvieron en el radar y se fueron del equipo por lesiones.

“Cuatro jugadores se operaron este año, pero está toda la mesa puesta para hacer un buen Mundial. Puede haber eventualidades, no obstante, esperemos que a pesar de los avatares del destino y de la vida, seamos capaces de jugar mejor y ganar”.