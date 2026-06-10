Le falta ritmo al Mundial 2026; "El Equipo Tricolor" ya era un éxito en México 1986 

Han pasado 40 años y la tonada “el equipo Tricolor tiene mucho corazón…” no pierde su chispa. Es pegajosa, el video también cautiva por la complicidad de los jugadores cantando. Es una invitación a regresar en el tiempo, para rememorar la fiesta mundialista que México albergó por segunda vez en su historia.

“El Equipo Tricolor” fue un éxito como otras obras y conceptos dedicados al Mundial del 86’, un certamen especial para los mexicanos tras superar la tragedia del terremoto de 1985 y para las esperanzas de una mejora social y económica.

La canción es un testigo del furor mundialista que se vivió en nuestro país, incluso meses previos al pitazo inaugural.

Pero hoy los tiempos son diferentes. En las tres sedes mexicanas del Mundial (CDMX, Guadalajara y Monterrey) la afición se percibe apagada. En tiempos de viralidad en redes sociales no hay un verdadero one hit musical que la gente evoque.

Las fórmulas cambiaron y algunas se han vuelto complejas de descifrar, pese al monstruo de marketing que representa la Selección Mexicana.

“Cada historia es diferente, en el 70’ tuvieron su historia, nosotros en el 86’ la armamos con más anticipación, porque el calendario lo facilitó, surgió la ‘Ola Verde’ el famoso ‘Chiquitibum’ retumbaba por todos lados, idas al Ángel de la Independencia con los primeros grupos de animación”, menciona el exfutbolista Miguel España al comparar el ambiente de aquel Mundial con el que está por arrancar este 11 de junio.

En la grabación de estudio, el elenco de la Selección Mexicana, con indumentaria de concentración lució feliz, fuera de su elemento, pero entusiastas por transmitir a la afición esa sensacióin de jugar un Mundial; Hugo Sánchez y el entonces entrenador Bora Milutinovic fueron los únicos ausentes.

¿Cómo surgió "El Equipo Tricolor"?

El productor Rafael Guadarrama fue el responsable. Casi una creación espontánea, pero con la experiencia para construir un concepto de identidad en poco tiempo y que debía presentarse ante los federativos para su visto bueno.

“Surge por una reunión donde trabajaba. En la junta de producto decidimos que queríamos grabar a la Selección para un tema que fuera representativo del torneo, yo era el gerente de producción artística y me enfoqué no sólo con los jugadores sino con las autorizaciones de la FMF, llegué a la Federación me dijeron de los trámites de tipo legal, estuve al tanto de todo eso.

“Para el día siguiente yo quedé de llevar los temas, en el camino pensaba en algo fácil, pero representativo y una cosa que pudiera quedarse en la memoria de la gente. Ya había trabajado con el primer tema, la Ola Verde, de ahí en la oficina trabajé con el otro tema, llamé a Manuel Bautista y fue con el que trabajamos juntos para este tema, lo demás fue trámite”, recordó Guadarrama en una charla con Carlos Barrón, periodista de Excélsior.

Bautista también evocó el proceso de creación y la originalidad de la obra que hoy sigue en la cabeza de una generación que paralizó México por un Mundial.

“Importante, fue de verdad una fortuna y me creo afortunado porque el maestro Rafael Guadarrama entonces director artísticos confió en mí y trabajamos en ese tema, fue pegajoso y era la intención de imprimirle el tema las palabras que entendiera la gente, recordar que se quedará en el público, se me hace bonito el inicio del tema, ‘el equipo tricolor’ es algo con lo que se identifica el pueblo futbolero”.

Para las sedes mexicanas 2026, se creó junto con Amazon Music y la Selección Mexicana el tema “Un solo corazón”, de Grupo Frontera. Pero no ha gozado de la trascendencia que tuvieron las interpretaciones del 86’. Lo mismo pasa con los lanzamientos mundialistas que se han presentado en los últimos meses:

Dai Dai (Shakira ft. Burna Boy)

Por ella (Belinda y Los Ángeles Azules)

Lighter (Carín León Ft. Jelly Roll)

Three Nations (Natanael Cano, 21 Savage & French Montana)

Echo (Daddy Yankee & Shenseea

No place like home (Major Lazer, Nelly Furtado & Davido)

Illuminate (Jessi Reyez y Elyanna)

Game Time (Future & Anitta)

Siir Siir (Nora Fatehi, Vegedream & Sanjoy)