Al ‘Vasco’ Aguirre no le gustaron decisiones del ‘Tala’ Rangel

Raúl ‘Tala’ Rangel viene siendo el portero titular de la Selección Mexicana en los últimos partidos de cara al Mundial 2026. El arquero de Chivas disputó el duelo ante Islandia, pero tomó dos decisiones que no fueron bien vistas por el técnico Javier ‘El Vasco’ Aguirre.

“Hablaba con el entrenador de porteros. Hubo un par de jugadas que no me gustaron, toma de decisiones, pero en términos generales estoy contento en la portería.

Tras las decisiones, 'El Vasco' Aguirre indicó que 'Tala' Tangel hizo su trabajo correctamente Mexsport

En dos ocasiones no me gustó su toma de decisiones, pero los porteros que tenemos son fríos, ágiles, valientes. Atrapó la primera en un mano a mano, con 0-0, hizo su trabajo correctamente. Estoy tranquilo”, señaló ‘El Vasco’ Aguirre sobre ‘Tala’ Rangel.

México venció 4-0 a Islandia en el Estadio Corregidora, con goles de Richard Ledezma, Armando “La Hormiga” González, Jesús Gallardo y Brian Gutiérrez.

El tema de la portería no le inquieta a Javier 'El Vasco' Aguirre Mexsport

Chivas destacó a Raúl ‘Tala’ Rangel por no haber recibido gol y aparte en su cumpleaños, “¡vale doble!”.

El tema de la portería de la Selección Mexicana no es algo que le quite el sueño a ‘El Vasco’ Aguirre, de hecho, destacó lo que hizo Luis Ángel Malagón en la Copa Oro.

“Es un puesto en el que más tranquilo estoy, juegue quien juegue, Luis Ángel Malagón fue titular toda la Copa Oro, lo hizo bien, tuvimos 4-5 partidos a puerta cero y creo que en ese aspecto estoy bastante contento”, indicó en conferencia de prensa.

LOS PRÓXIMOS PARTIDOS DE MÉXICO EN EL MES DE MARZO DE 2026:

28 de marzo: México vs Portugal en el Estadio Azteca.

México vs Portugal en el Estadio Azteca. 31 de marzo: México vs. Bélgica en el Soldier Field.

Para estos partidos, será Fecha FIFA y ‘El Vasco’ ya había señalado que, al llegar al mes de marzo, se tendría casi definida la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.