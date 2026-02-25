Javier Aguirre despeja dudas para el Mundial: El Tri de la Liga MX cumple ante Islandia

Se acabaron las pruebas para los jugadores de la Liga MX. Con la goleada de la Selección Mexicana a Islandia (4-0), en Querétaro, el técnico Javier Aguirre ya debería despejar su par de dudas en el armado de la lista para el Mundial 2026.

Y la lógica imperó con el buen momento del Guadalajara, como base de los llamados de Selección desde la gira de enero en Panamá y Bolivia, anoche en el estadio La Corregidora fueron elementos que se robaron el protagonismo.

El primero y a lo largo del cotejo amistoso, Raúl Rangel. El portero de las Chivas repitió titularidad dentro de esa competencia interna con Luis Ángel Malagón.

El Tala Rangel incluso salió al rescate tras un error de Everardo López y en el mano a mano salió airoso.

Le siguió Richard Ledezma. Al minuto 21, el defensor del Guadalajara en una nueva aparición con la Selección Mexicana remató de cabeza hacia las redes.

Dos minutos después, el goleador mexicano del momento, Armando González. La Hormiga aprovechó la sosa marca de Damir Muminovic y compañía en el área, para simplemente encontrarse el balón y empujarla prácticamente sobre la línea de meta a servicio de Jesús Gallardo.

El mismo Gallardo, sólido en el esquema de Javier Aguirre para el Mundial, se encargó de mejorar la ventaja al 58', mientras que Brian Gutiérrez, centrocampista de Chivas, cerró la cuenta con el 4-0 sobre el equipo dirigido por Arnar Bergmann.

Un mes tiene Javier Aguirre para exhibir a su equipo base con la visita de Portugal y Cristiano Ronaldo al estadio Azteca (28 de marzo). Lapso para depurar de una al talento nacional, pero con el vilo de recuperar a los lesionados que militan en Europa.

Jesús Garza es otro de los elementos que tuvo la oportunidad de mostrarse durante este partido con jugadores de la Liga MX. Mexsport

Rinden homenaje a soldados mexicanos caídos en operativo

Durante el encuentro amistoso de la Selección Mexicana e Islandia, el Ejército Mexicano rindió homenaje a los elementos caídos durante la operación para la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alías El Mencho, el pasado domingo.

La operación, que terminó con el abatimiento de El Mencho en una residencia de Tapalpa, Jalisco, dejó como saldo a 25 elementos fallecidos de la Guardia Nacional.

Sobre la cancha de La Corregidora, ante la mirada de más de 30 mil espectadores, se guardó un minuto de silencio, se desplegó la bandera nacional por elementos de las Fuerzas Armadas.