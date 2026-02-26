Expansión, polémica y poder en el futbol: 10 años de Infantino en la FIFA

Gianni Infantino se acerca con el influencer Speed y le pregunta si le gustaría ser presidente de la FIFA por un minuto. El hombre poderoso del futbol se quita el saco y se lo da al estadunidense, quien emocionado le sigue la locura. El video, con el brasileño Ronaldo como testigo, se convirtió en viral en apenas unos segundos.

Tu trabajo es el que más me gusta”, le expresó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump al mandamás de la FIFA, quien responde con su característica sonrisa, la misma que mostró, cuando le otorgó el Premio de la PAZ.

Infantino, abogado de profesión, sabe negociar. No importa si es con un futbolista o un poderoso mandatario. Siempre sale adelante como el mejor regateador en la cancha.

El 26 de febrero de 2016, Gianni Infantino ganaba las elecciones para convertirse en el nuevo presidente de la FIFA, que en ese momento se encontraba salpicada por la corrupción de Joseph Blatter.

El Mundial 2026, equiparable a “tener 104 Super Bowls”

En 10 años, el suizo-italiano no ha estado alejado de la polémica, pero se encamina a dirigir el primer Mundial con 48 selecciones y tres países como sede, un reto al que ha comparado como “tener 104 Super Bowls”.

Infantino, quien cumplirá 56 años el próximo 23 de marzo, era poco conocido antes de dirigir a la FIFA. Se le recuerda alguna esporádica aparición en algún sorteo de la UEFA para sacar una de las bolitas. Trabajaba en el equipo de Blatter y Michel Platini, pero como un maestro de ajedrez hizo la gran jugada para dar el gran salto y borrar su pasado.

En sus primeras apariciones, muchos lo veían como alguien de bajo perfil que probablemente no duraría en el cargo. El directivo, que tenía más el estilo de un oficinista, ya ganó dos reelecciones.

Un presidente de la FIFA influencer

Es un dirigente deportivo que se transforma en influencer, sus casi 4 millones de seguidores, sólo en Instagram, lo avalan.

Sus fotos son bien cuidadas. Levanta trofeos, estrecha manos de poderosos y sonríe en escenarios políticos. Sabe jugar el balón en su cancha y mueve las redes, aunque no la de las porterías.

La FIFA llegó a enfrentar pérdidas de 122 millones de dólares en 2015, pero el presupuesto para el ciclo 2023-2026 es de 13 mil millones de dólares.

Infantino tuvo que sortear las pérdidas que generó la pandemia del covid-19 y que frenó el balón en todo el mundo.

El presidente de la FIFA tiene cuatro hijas, lo que muy probablemente le haya motivado a apoyar más al futbol femenil. Se aumentaron los premios económicos 10 veces más de lo que se entregaba en 2015 en un Mundial de mujeres, que por primera vez se jugó con 32 selecciones.

Otro punto importante durante su mandato ha sido el uso de la tecnología. El VAR es una herramienta que llegó para quedarse y que ha revolucionado el futbol. Otro “gol a su favor” es el fuera de juego semiatuomático.

Mientras intenta atacar el racismo y dice que lo primordial es la “felicidad humana”, también parece dispuesto a exprimir a los futbolistas con los extenuenates torneos tanto de selecciones como de clubes.

Gianni Infantino está en la antesala de enfrentar el gran Mundial 2026, su Mundial y el que prometió a Trump desde sus primeros días como presidente la FIFA en 2016.

Gianni Infantino es abogado de profesión.

El mandamás de la FIFA, en el ojo del huracán

Gianni Infantino genera controversia, pero ha transformado al futbol mundial.

2016 / Comienzo. Derrotó al jeque de Baréin Salman bin Ebrahim al Khalifa con 115 votos a 88 y con ello se convirtió en el nuevo presidente de la FIFA el 26 de febrero.

2018 / Herencia. El Mundial de Rusia fue el primero al frente de la FIFA, luego el de Qatar 2022; ambas sedes polémicas, pero que fueron designadas en el periodo de Joseph Blatter.

2026 / Torneo gigante. Su primer Mundial total será el de este año y la apuesta es importante con 48 selecciones en tres países como sedes.

