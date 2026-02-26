Cristiano Ronaldo suelta billete: compra el 25% del Almería

Cristiano Ronaldo soltó el billete para comprar el 25 por ciento de las acciones de la UD Almería a través de su filial CR7 Sports Investments. El equipo español milita en LaLiga Hypermotion y actualmente es tercero de la tabla general.

“Cristiano Ronaldo anuncia la adquisición de una participación del 25 por ciento en el club español de Segunda División Unión Deportiva Almería (UD Almería), lo que supone un paso significativo en la continua expansión de su cartera global de inversiones”, señaló la compañía.

Cristiano Ronaldo admitió que el Almería tiene potencial de crecimiento Reuters

La inversión en el Almería es catalogada como estratégica, porque refleja el compromiso de Cristiano Ronaldo con la propiedad y gestión en el futbol profesional a largo plazo.

“He tenido siempre la ambición de contribuir al futbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento. Estoy verdaderamente ilusionado por trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de desarrollo del club”, declaró el delantero del Al-Nassr FC.

Comunicado de la compra del 25% de las acciones del Almería por parte de Cristiano Ronaldo Captura de pantalla

El presidente del Almería, Mohamed Al Khereiji, se congratuló que el portugués Cristiano Ronaldo se decidió por invertir en el club andaluz.

“Está considerado como el mejor jugador de todos los tiempos, conoce muy bien las ligas españolas y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en términos del equipo como de la academia”, indicó.