¿A qué hora juega Tijuana vs. Pumas? Dónde ver la Jornada 8 del Clausura 2026 en vivo

El Club Tijuana recibe a los Pumas de la UNAM en la frontera más visitada del mundo el viernes 27 de febrero, en un duelo de contrastes que marca el inicio de la segunda mitad del torneo. El conjunto universitario, dirigido por Efraín Juárez, llega con el orgullo intacto, consolidándose como uno de los únicos dos equipos que aún no conocen la derrota en el certamen (junto al bicampeón Toluca).

Los auriazules buscan sumar tres puntos más que los mantengan en la lucha directa por el liderato general, demostrando que su buen paso no es producto de la casualidad al marchar en la tercera posición, siendo la ofensiva más productiva del campeonato gracias a las 14 dianas que han celebrado y, en contraste, únicamente haber aceptado seis goles.

El panorama para los Xolos de Sebastián Abreu luce complicado en la posición 11, fuera de la zona de la liguilla. El equipo fronterizo ha perdido fuerza en las últimas jornadas y, para este choque crucial, echan mucho de menos a su joven estrella, Gilberto Mora. El mediocampista se encuentra fuera de actividad debido a una pubalgia que ha encendido las alarmas incluso en la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

Sin la creatividad y el desequilibrio de Mora, la escuadra tijuanense ha carecido de ideas en el último tercio del campo, obligando al estratega uruguayo a replantear su esquema ofensivo para intentar frenar la inercia ganadora de unos universitarios que no perdonan las facilidades defensivas.

Tijuana volverá a casa para enfrentarse a Pumas fuera de la zona de liguilla. Mexsport

Guía de transmisión: ¿Dónde ver Tijuana vs. Pumas?

Fecha: Viernes 27 de febrero de 2026.

Horario: 21:06 horas (Tiempo del Centro de México).

Sede: Estadio Caliente, Tijuana.

Canal de TV (México): FOX Sports One.

Canal de TV (EE. UU.): TUDN y Univision.Streaming: FOX Sports App y ViX Premium.