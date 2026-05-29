Nicolás Otamendi es nuevo jugador de River Plate; firmó hasta 2027

River Plate hizo oficial la incorporación de Nicolás Otamendi, uno de los defensores más importantes del futbol argentino en la última década. El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 se convertirá en refuerzo del conjunto millonario una vez concluya su participación en la Copa del Mundo 2026.

El experimentado zaguero de 38 años firmó un contrato que lo vinculará con River Plate hasta diciembre de 2027, concretando así uno de los movimientos más destacados del mercado de fichajes para el club de Buenos Aires.

Otamendi llega a reforzar el protecto deportivo de River Plate @RiverPlate

Tras finalizar su ciclo con Benfica, donde se consolidó como capitán y referente defensivo, Otamendi decidió regresar al futbol argentino para cumplir un sueño personal: vestir la camiseta de River Plate, equipo del que se ha declarado seguidor en diversas ocasiones a lo largo de su carrera.

La llegada del defensor fortalece una plantilla que ya cuenta con varios campeones del mundo, entre ellos Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Marcos Acuña. Su trayectoria internacional, que incluye pasos por Porto, Valencia, Manchester City y Benfica, aporta experiencia, liderazgo y jerarquía a una defensa que buscará competir al más alto nivel.

Nico Otamendi aportará su experiencia a la plantilla de River Plate @RiverPlate

River Plate apuesta por reforzar su plantel con futbolistas de amplia experiencia internacional para mantenerse como protagonista en el futbol argentino y en los torneos continentales. En ese contexto, la incorporación de Otamendi representa no solo un refuerzo de peso, sino también el regreso de una figura histórica del futbol argentino que buscará cerrar su carrera en el club que siempre admiró.